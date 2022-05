DGAP-News: freenet AG: Hauptversammlung beschließt ordentliche Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,50 Euro) (deutsch)

freenet AG: Hauptversammlung beschließt ordentliche Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,50 Euro)

freenet AG: Hauptversammlung beschließt ordentliche Dividende in Höhe von 1,57 Euro je Aktie (Vorjahr: 1,50 Euro)

* Hauptversammlung beschließt Dividendenausschüttung in Höhe von 186,6 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2021
* freenet setzt Dividendenkontinuität weiter fort und steigert Ausschüttung je Aktie um 5 Prozent
* übrige Tagesordnungspunkte ebenfalls mit großer Mehrheit angenommen

Büdelsdorf, 5. Mai 2022 - Auf der mittlerweile dritten virtuellen Hauptversammlung stimmten die Aktionäre der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] am 5. Mai 2022 mit einer Mehrheit von 99,75 Prozent für die vorgeschlagene Dividende in Höhe von 1,57 Euro je dividendenberechtigter Aktie. Insgesamt werden 186,6 Millionen Euro an die freenet Aktionäre für das Geschäftsjahr 2021 ausgeschüttet. Auszahlungstag ist der 10. Mai 2022. Im Vorjahr wurde eine ordentliche Dividende in Höhe von 1,50 Euro und eine Sonderdividende in Höhe von 0,15 Euro je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet (insgesamt 203,7 Millionen Euro).

Die Ausschüttung der Dividende erfolgt aus dem steuerlichen Einlagekonto gemäß § 27 KStG. Die Dividende wird daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag ausgezahlt. Die Ausschüttung mindert nach Auffassung der deutschen Finanzverwaltung die steuerlichen Anschaffungskosten der Aktien. Eine Steuererstattungs- oder Steueranrechnungsmöglichkeit ist mit dieser Dividendenzahlung nicht verbunden.

Über den Tagesordnungspunkt der Verwendung des Bilanzgewinns (Tagesordnungspunkt 2) hinaus stimmte die Hautversammlung auch den weiteren Tagesordnungspunkten zu. Hierzu zählten u.a. die Wahlen zum Aufsichtsrat (Tagesordnungspunkt 6) sowie die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder (Tagesordnungspunkt 7) sowie des Vergütungsberichts (Tagesordnungspunkt 8).

Insgesamt waren 37,73 Prozent (Erstpräsenz inklusive Briefwahlstimmen) des eingetragenen Grundkapitals der freenet AG auf der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft vertreten.