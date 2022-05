DGAP-News: freenet AG: Marc Tüngler zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der freenet AG gewählt (deutsch)

freenet AG: Marc Tüngler zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der freenet AG gewählt

^ DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung freenet AG: Marc Tüngler zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der freenet AG gewählt 05.05.2022 / 15:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Marc Tüngler zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats der freenet AG gewählt * Aufsichtsrat der freenet AG wählt Marc Tüngler für vier Jahre zum neuen Vorsitzenden * Neue Mitglieder im Aufsichtsrat sind Prof. Dr. Kerstin Lopatta, Miriam Wohlfarth und Thomas Karlovits Büdelsdorf, 5. Mai 2022 - Der Aufsichtsrat der freenet AG wählte im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung vom 5. Mai 2022 das Aufsichtsratsmitglied Marc Tüngler zum neuen Vorsitzenden. Marc Tüngler, der seit 2012 dem Aufsichtsrat der freenet AG angehört, löst damit Prof. Dr. Helmut Thoma, der aus dem Gremium ausscheidet, ab. Der Rechtsanwalt und Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) verfügt über tiefgehendes Wissen der Telekommunikationsbranche und des Unternehmens. Marc Tüngler ist ausgewiesener Experte im Bereich Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht. Darüber hinaus ist er seit 2015 Mitglied der Regierungskommission "Deutscher Corporate Governance Kodex". Marc Tüngler wurde für vier Jahre bis zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Prof. Dr. Kerstin Lopatta verstärkt als ausgewiesene Expertin im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung (u.a. Professorin für Rechnungslegung, Wirtschaftsprüfung und Nachhaltigkeit) die Kompetenz des Aufsichtsrats im Bereich ESG. Miriam Wohlfarth wird als Gründerin und Unternehmerin im Bereich FinTech die weitere digitalen Transformation von freenet begleiten. Thomas Karlovits bringt als Verwaltungsratsmitglied der Blackwall Capital Investment AG und langjähriger Finanzanalyst von Unternehmen der Telekommunikationsbranche seine umfangreiche Branchen- sowie Kapitalmarktexpertise in den Aufsichtsrat ein. Alle drei vorgenannten Personen sind neue Mitglieder des Aufsichtsrats und bis 2026 bestellt. Daneben wurden für denselben Zeitraum Sabine Christiansen (Mitglied seit 2015) und Robert Weidinger (Mitglied seit 2012) als Mitglieder im Aufsichtsrat bestätigt. "Wir haben Marc Tüngler heute einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit", so Knut Mackeprang, Arbeitnehmervertreter und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. "Ich freue mich über die Wahl und meine neue Aufgabe im Aufsichtsrat der freenet AG. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Christoph Vilanek und dem gesamten Vorstand möchte ich weiter am Erfolg des Unternehmens arbeiten. freenet steigert seit Jahren das Ergebnis und prognostiziert ein Wachstum auf mindestens 520 Millionen Euro EBITDA in 2025 - das basiert ganz klar auf den strategischen Weichenstellungen der Vergangenheit und der Leistung aller Mitarbeitenden", kommentiert Marc Tüngler, neuer Aufsichtsratsvorsitzender der freenet AG. Auf der Webseite freenet Hauptversammlung stehen Ihnen weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 mit den detaillierten Abstimmungsergebnissen zur Verfügung. freenet AG Investor Relations Deelbögenkamp 4 22297 Hamburg Tel.: +49 (0)40 / 513 06 778 E-Mail: ir@freenet.ag --------------------------------------------------------------------------- 05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstrasse 126 24782 Buedelsdorf Deutschland Telefon: +49 (0)40 51306-778 Fax: +49 (0)40 51306-970 E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet-group.de ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1345105 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1345105 05.05.2022 °