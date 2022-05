DGAP-News: Nordex Group verschiebt die Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2022 (deutsch)

Nordex Group verschiebt die Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2022

Corporate News Nordex Group verschiebt die Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal 2022 Hamburg, 5. Mai 2022. Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) wird ihren Bericht für das erste Geschäftsquartal 2022 voraussichtlich Mitte Juni veröffentlichen. Die Veröffentlichung des Quartalsbericht war ursprünglich für den 12. Mai 2022 geplant. Der Grund für die Verschiebung ist ein Cybersicherheitsvorfall. Diesen hatte die Nordex Group am 31. März 2022 bemerkt und daraufhin entsprechende Sicherheits-Protokolle eingeleitet und IT-Systeme in unterschiedlichen Geschäftsbereichen vorsorglich abgestellt. Der temporär eingeschränkte Zugriff auf verschiedene Systeme hat zu Verzögerungen in den internen Abläufen geführt. Sobald der genaue Veröffentlichungstermin feststeht, wird die Nordex Group darüber informieren. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.