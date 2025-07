EQS-Adhoc: Brenntag SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an

EQS-Ad-hoc: Brenntag SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

Brenntag SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an



Brenntag SE veröffentlicht vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 und passt Prognose für das Geschäftsjahr 2025 an



Die Brenntag SE erwartete bisher für das Gesamtjahr 2025 ein operatives EBITA im unteren Bereich der Bandbreite von 1,10 Mrd. EUR bis 1,30 Mrd. EUR. Die Brenntag SE geht nun davon aus, dass das operative EBITA für das Geschäftsjahr 2025 in der Bandbreite von 950 Mio. EUR bis 1.050 Mio. EUR liegen wird.

Die Anpassung ist weitgehend auf die ungünstige Entwicklung der EUR / USD-Wechselkurse seit Beginn des zweiten Quartals zurückzuführen. Dies hat sich deutlich negativ auf die Ergebnisse ausgewirkt und es wird erwartet, dass das aktuelle Wechselkursniveau anhalten wird. Darüber hinaus ist das allgemeine Marktumfeld, angesichts anhaltender geopolitischer Spannungen und ungelöster globaler Zolldiskussionen, durch ein hohes Maß an wirtschaftlicher Unsicherheit geprägt. Dies führte zu einer spürbaren Verlangsamung der Nachfrage und einem erhöhten Preisdruck in verschiedenen Endmärkten, die sich voraussichtlich auch in der zweiten Jahreshälfte 2025 fortsetzen werden.

Die Brenntag SE hat im zweiten Quartal 2025 einen vorläufigen operativen Rohertrag von 974,3 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 1.027,9 Mio. EUR). Das vorläufige operative EBITA im zweiten Quartal 2025 belief sich auf 246,4 Mio. EUR (Vorjahr: 297,1 Mio. EUR).

Dies führt zu einem vorläufigen operativen Rohertrag von 1.993,8 Mio. EUR in den ersten sechs Monaten des Jahres 2025 (Vorjahr: 2.012,3 Mio. EUR) und einem vorläufigen operativen EBITA von 510,7 Mio. EUR im gleichen Zeitraum (Vorjahr: 556,8 Mio. EUR).

Der Konsensus erwartete für das zweite Quartal 2025 ein operatives EBITA in Höhe von 266 Mio. EUR. Für das operative EBITA des Gesamtjahres 2025 lag die Konsensus-Schätzung bei 1.064 Mio. EUR.

Der Halbjahresfinanzbericht 2025 der Brenntag SE wird am 13. August 2025 veröffentlicht.

