DGAP-News: R-LOGITECH meldet Rekord-Q1 2022: Deutlicher Umsatzanstieg auf 266,7 Mio. Euro

R-LOGITECH meldet Rekord-Q1 2022: Deutlicher Umsatzanstieg auf 266,7 Mio. Euro



05.05.2022 / 10:00

Monaco, 5. Mai 2022 – Die R-LOGITECH S.A.M., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M. sowie einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und damit verbundenen Logistikdienstleister im Rohstoffsektor, veröffentlicht heute die Ergebnisse des 1. Quartals 2022 für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. März 2022.



Finanzielle Highlights:



Trotz der weltweiten Herausforderungen in der Lieferkette, des Inflationsdrucks, der anhaltenden COVID-19-bedingten Beschränkungen in China und des Krieges in der Ukraine freut sich R-LOGITECH, mitteilen zu können, dass Umsatz und Ergebnis im 1. Quartal 2022 deutlich gestiegen sind:

Der Umsatz erhöhte sich um mehr als 40 % auf 266,7 Mio. Euro (Q1 2021: 190,7 Mio. Euro).

Das bereinigte EBITDA stieg um 15 % auf 35,2 Mio. Euro (Q1 2021: 30,7 Mio. Euro).

Die liquiden Mittel beliefen sich auf 92,5 Mio. Euro (Q1 2021: 81,6 Mio. Euro) und die nicht genutzten langfristigen Betriebsmittellinien auf weitere 27 Mio. Euro.