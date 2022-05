TAGESVORSCHAU: Termine am 05. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 05. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 NLD: Shop Apotheke, Q1-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q1-Zahlen 06:30 FRA: Credit Agricole, Q1-Zahlen 06:55 DEU: Stratec, Q1-Zahlen 07:00 AUT: S&T, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (9.30 h Pk) 07:00 DEU: Lanxess, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Call) 07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call) 07:00 DEU: Zalando, Q1-Zahlen (9.00 h Call) 07:00 LUX: ArcelorMittal, Q1-Zahlen 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen 07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen 07:25 DEU: Compugroup Medical, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Talanx, Q1-Zahlen (8.00 h Call, 11.00 h Hauptversammlung online) 07:25 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen 07:30 DEU: SGL Carbon, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Manz, Q1-zahlen 07:30 DEU: Hensoldt AG, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Henkel, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: BMW, Q1-Zahlen (10.00 h Call) 07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Koenig & Bauer, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Elringklinger, Q1-Zahlen (detailliert) (14.00 h Call) 08:00 DEU: PVA TePla, Q1-Zahlen 08:00 DEU: New Work, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Next, Q1-Umsatz 08:00 GBR: BAE Systems, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Stellantis, Q1-Umsatz 08:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen 09:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Freenet, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vitesco Technologies, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: KSB, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: EnBW, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen 13:00 USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen 13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen 14:00 USA: Kellogg, Q1-Zahlen 17:45 ESP: Siemens Gamesa, Halbjahreszahlen (detailliert) 17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz 17:50 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Q1-Zahlen 22:00 USA: Dropbox, Q1-Zahlen 22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Audi, Q1-Zahlen (detailliert) FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen FRA: Legrand, Q1-Zahlen ITA: Leonardo, Q1-Zahlen PRT: EDP, Q1-Zahlen USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 04/22 08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 03/22 08:30 CHE: Verbraucherpreise 04/22 08:45 FRA: Industrieproduktion 03/22 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 04/22 (2. Veröffentlichung) 13:00 GBR: BoE Zinsentscheid 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE AUT: Ölallianz Opec+ berät über Förderstrategie 07:30 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) unterzeichnen Vereinbarungen zu LNG, Wilhelmshaven 08:45 DEU: Online-Konferenz European Payments Conference zur Zukunft von Zahlungssystemen in Europa unter anderem mit Bundesbank-Vorstandsmitglied Burkhard Balz, Frankfurt 09:00 DEU: BGH prüft im Abgasskandal: Haftet Volkswagen für einen behördlich beanstandeten Audi-Motor in einem VW-Diesel?, Karlsruhe 09:00 DEU: Verkündungstermin am Landgericht München I zur Klage des Wirecard-Insolvenzverwalters auf Nichtigkeit der Jahresabschlüsse 2017 und 2018, München 13:00 DEU: Familienunternehmer-Tage 2022 u. a. mit den Bundesministern Christian Lindner (FDP) und Robert Habeck (Grüne) DEU: Internationale Zivilgesellschaft übergibt Bundeskanzler Scholz ihr Communiqué mit Forderungen an G7 DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik, Petr Fiala, mit militärischen Ehren 18.30 h gemeinsames Statement HINWEIS JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN