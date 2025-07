TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 6/25 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung 10:00 DEU: Knaus-Tabbert, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: SDax-Änderung: 1&1 raus, Verve-Group rein NOR: Storebrand, Q2-Zahlen NOR: DNB ASA, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 ROU: Verbraucherpreise 6/25 08:00 DEU: Großhandelspreise 6/25 08:00 DEU: Insolvenzen 4/256 und Schnellindikator 6/25 08:00 DEU: Inlandstourismus 5/25 08:00 GBR: BIP 5/25 08:00 GBR: Industrieproduktion 5/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 5/25 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/25 (endgültig) 09:00 CHE: Seco Verbrauchervertrauen 6/25 10:00 FRA: IEA Ölmarktbericht SONSTIGE TERMINE DEU: Bundesrat - mit Entscheidung über milliardenschwere Steuerentlastungen + 09.30 Antrittsrede Bundeskanzler Friedrich Merz + weitere Themen u.a.: Bundeshaushalt 2025, Aussetzung des Familiennachzugs, Verlängerung der Mietpreisbremse, frühzeitige Integration von Asylbewerbern in den Arbeitsmarkt, Sofortprogramm frühkindliche Bildung DNK: 2. Tag Informelles Treffen der EU-Umweltminister Am zweiten Tag des Treffens soll unter anderem über die europäische Klimapolitik nach 2030 und ein globales Plastikabkommen gesprochen werden. + Pk 13.10h RUS: Russlands Außenminister Sergej Lawrow zu Verhandlungen in Nordkorea

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi