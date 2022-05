FREENET - Aktie kollabiert! Das ist aber nicht nur die Dividende!

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 22,000 € (XETRA)

Die Freenet-Aktie zählte 2022 zu den Outperformern auf dem deutschen Kurszettel. Inzwischen muss man in der Vergangenheit schreiben, denn das heutige Kursdesaster radiert sämtliche Jahresgewinne aus. Doch ist das wirklich so wichtig für Investoren, die einen Horizont länger als ein paar Tage oder ein paar Wochen haben? GodmodeTrader mit einer Relativierung.

Der Markt treibt in diesen Wochen irre Blüten und das in beide Richtungen. Der Drang in Dividendentitel, auf die teilweise auch zu Unrecht Value draufgeschrieben wird, führte dazu, dass die Freenet-Aktie in der Spitze bis auf 26,86 EUR hochgekauft wurde, was einem neuen Vier-Jahres-Hoch entsprach. Fundamental gab es aber keinerlei Treiber. Der Markt honorierte vielmehr die stabilen Cashflows und die Dividendenrendite von rund 7 %. Um sich heute von dem Titel wieder mit einem Knall zu verabschieden.

"Steuerfreie Dividende" und Abstufung

Die Freenet-Aktie wird heute ex Dividende gehandelt. In den Depots der Anteilseigner dürfte in den kommenden Tagen eine Dividende von 1,57 EUR je Aktie ankommen. Und das brutto wie netto, denn Freenet ist einer dieser Spezialfälle, bei dem eine nachgelagerte Besteuerung erfolgt. Die Dividende wird aus dem steuerlichen Einlagenkonto bezahlt. Wer sich für diese Spezialfälle interessiert, dem empfehle ich folgenden Artikel mit einer Auflistung der interessantenten Unternehmen für 2022. Versteuert wird die Dividende also erst, wenn der Aktionär auch die Aktie veräußert. Die seit Kauf erzielten Dividenden werden dann vom Kaufkurs abgezogen, womit ein höherer Gewinn und somit auch eine höhere Steuer anfällt. Solange der Anteilseigner aber nicht verkauft, fallen auch keine Steuern an, auch nicht auf die Dividenden.

Da die Freenet-Aktie heute aber um über 4,50 EUR an Wert verliert, entfällt auf den Dividendenabschlag nur rund ein Drittel der Kursbewegung. Mit reingespielt haben dürfte heute eine Abstufung UBS. Die Schweizer senkt das Rating für den Wert von "Neutral" auf "Sell". Das Kursziel wurde dagegen leicht von 21,30 auf 21,40 EUR angehoben, was in etwa dem aktuellen Kurs entspricht. Somit hat die Sell-Einstufung ihre Wirkung schon fast voll entfaltet.

Den Freenet-Aktionär dürften Kursbewegungen kaum jucken

Wenn man Freenet-Aktionär ist, werden einen solche Bewegungen aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen. Sie sollten es zumindest nicht. Denn das Wichtigste für einen Dividendenjäger ist in diesem Fall der Cashflow und ob die Dividende auch stabil ist. Der Cashflow bei Freenet beträgt rund 2,75 bis 3,00 EUR je Aktie, der Free Cashflow rund 2,00 EUR. Wachstum ist quasi nicht vorhanden bzw. fällt minimal aus. Es besteht folglich ein solider Puffer zur Ausschüttung, die selbst bei einem sich verschlechternden Geschäftsumfeld erst einmal gesichert sein sollte. Der Freenet-Aktionär ist also zufrieden, seine 7 % Rendite pro Jahr auf das eingesetzte Kapital zu bekommen. Wer den Coronacrash für Käufe genutzt hat, bei dem sind es sogar zweistellige Dividendenrenditen.

Quelle: Guidants

Charttechnische Aspekte sind folglich unter diesem Aspekt irrelevant, werden der Vollständigkeit halber aber angeführt. Die Aktie hat eine Unterstützungszone zwischen 22,20 und 21,64 EUR erreicht, darunter verlaufen der EMA200 und eine Aufwärtstrendvariante bei rund 21,20 EUR. Ebenfalls Unterstützung bietet das Tief bei 20,38 EUR. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Aktie nun erst einmal "out" ist und einige Zeit für eine Stabilisierung benötigt. Für Dividendenjäger bleibt die Story aber intakt.

Fazit: Die Freenet-Aktie ist ein klassischer Dividendentitel, dessen Bewertung mit dem Run in diesem Jahr eher die obere Grenze erreichte und nun wieder deutlich gefallen ist. Aktionäre freuen sich vorrangig über die satte "steuerfreie" Dividende. Kursbewegungen wie die heutige ändern daran nichts, genauso wenig wie temporäre Hypephasen seit dem Märztief.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 2,56 2,60 2,62 Ergebnis je Aktie in EUR 1,62 1,62 1,83 KGV 13 13 12 Dividende je Aktie in EUR 1,57 1,60 1,69 Dividendenrendite 7,24 % 7,37 % 7,79 % *e = erwartet

Freenet-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)