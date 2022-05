UNDER ARMOUR - Absturz nach den Zahlen

Under Armour Inc. - WKN: A0HL4V - ISIN: US9043111072 - Kurs: 10,890 $ (NYSE)

Überraschend meldete das Unternehmen einen Verlust von 1 Cent pro Aktie im ersten Quartal, wo eigentlich ein Gewinn von 6 Cent erwartet worden war. Auch der starke Umsatzrückgang von 14 % im asiatisch-pazifischen Raum, wo in 2021 15 % des Umsatzes erwirtschaftet worden war, enttäuscht Analysten und Anleger. Schließlich gibt Under Armour die Prognosen für das Geschäftsjahr 2023 bei 63 - 68 Cent an, wo die Schätzungen der Analysten von Refinitiv bei 83 Cent gelegen hatten (Quelle: fashionnetwork.com). Dieses Informationsgemisch führt zu panikartigen Verkäufen der Anleger, die Aktie beschleunigt mit dem Einbruch vom Freitag den Abwärtstrend seit November.

Kursberuhigung abwarten

Der Rückfall erfolgt zu einem ungünstigen Zeitpunkt, das Papier notiert schon seit Monaten in einem starken Abwärtstrend. Die nächsten charttechnischen Auffangzonen liegen jetzt bei 9,60 - 9,85 und letztlich am Tief des Corona-Crashs bei 7,15 USD. Ohne ein größeres, bullisches Reversal bleibt die Aktie anfällig für weiter fallende Kurse in Richtung dieser Preisbereiche.

Bei 12,30 - 12,50 und 13,70 - 14,20 USD liegen Widerstandszonen für den Fall stärkerer Kurserholungen. Erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 14,20 USD keimt Hoffnung auf eine größere Trendwende auf.

Fazit: Das Chartbild der Aktie ist massiv angeschlagen, wir erleben aktuell eine Neubewertung auf Grund der angepassten Prognosen für die Geschäftsentwicklung der kommenden Monate. Ohne größere Trendwendeansätze bleibt das Papier hochspekulativ und eher uninteressant für Anleger.

Under Armour Inc Chart

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)