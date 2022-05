DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL überzeugt mit starkem ersten Quartal in anhaltend schwierigem Marktumfeld

DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL überzeugt mit starkem ersten Quartal in anhaltend schwierigem Marktumfeld



10.05.2022 / 07:45

DATA MODUL überzeugt mit starkem ersten Quartal in anhaltend schwierigem Marktumfeld - Umsatzsteigerung im ersten Quartal um 31,7% zum Vorjahresquartal - Auftragseingang mit 68,6 Mio. Euro um 8,9% über Vorjahresvergleich - EBIT von 4,2 Mio. Euro im ersten Quartal um 36,7% über Vorjahresniveau - Ergebnis pro Aktie um 71,5% auf 0,94 Euro gestiegen

München, 10. Mai 2022 – DATA MODUL konnte in einem durch den Angriffskrieg Russlands spürbar belasteten konjunkturellen Umfeld weiter mit einem erfolgreichen ersten Quartal überzeugen. Im Vergleich zum Quartal des Vorjahres stieg der Umsatz deutlich um 31,7% auf einen Gesamtwert von 63,3 Mio. Euro. Im Auftragseingang konnte eine Steigerung um 8,9% auf einen Quartalswert von 68,6 Mio. Euro erzielt werden. Der Auftragsbestand befindet sich folglich mit 172,6 Mio. Euro über dem Vorjahresniveau von 143,0 Mio. Euro und spiegelt die anhaltende Materialallokation und Ressourcenknappheit auf Beschaffungsseite wider. Im Ergebnis schließt DATA MODUL mit einem EBIT für das Quartal von 4,2 Mio. Euro das erste Quartal deutlich über Vorjahresniveau. Konzernkennzahlen In TEUR Q1 2022 Q1 2021 Veränderung Umsatz 63.266 48.023 31,7% Auftragseingang 68.587 62.997 8,9% Auftragsbestand 172.552 142.975 20,7% EBIT 4.193 3.068 36,7% EBIT-Rendite 6,6% 6,4% 3,7% Periodenergebnis 3.312 1.932 71,5% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,94 0,55 71,5% Ausblick

Auch DATA MODUL befindet sich in schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch die spürbaren Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf die Weltwirtschaft. Aufgrund der langfristigen und konsequenten Umsetzung des Strategieprogramms ist der Konzern jedoch vorbereitet für angespannte wirtschaftliche Rahmenbedingungen auch in Krisenzeiten und blickt selbstbewusst in die Zukunft. Auf Basis der aktuellen Auftragslage erwartet der Vorstand ein gutes Geschäftsjahr 2022 soweit sich Erholungs- und Nachholeffekte nach dem Wegfall der Corona-Maßnahmen einstellen und sich Lieferketten und Materialverfügbarkeiten wieder normalisieren.

