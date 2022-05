THYSSENKRUPP - Zahlen fallen besser als erwartet aus

ThyssenKrupp AG - WKN: 750000 - ISIN: DE0007500001 - Kurs: 7,460 € (XETRA)

Die ThyssenKrupp-Aktie startete nach dem Tief bei 3,28 EUR im März 2020 zu einer starken Erholung. Diese führte die Aktie auf 12,03 EUR. Ein stabiler Ausbruch über die Widerstandszone zwischen 11,45 und 11,71 EUR gelang aber nicht.

Seit März 2021 fällt der Aktienkurs wieder. Anfang April durchbrach der Wert die Unterstützung bei 7,57 EUR. In den letzten Wochen erholt sich die Aktie leicht. Heute zieht sie nach den aktuellen Zahlen um fast 8 % an klettert an den Widerstand bei 7,57 EUR. Die Zahlen fielen auf breiter Front über den Erwartungen aus. Auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr wurde erhöht.

ThyssenKrupp erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 10,6 Mrd. EUR (VJ: 8,6 Mrd. EUR, Analystenprognose: 9,6 Mio. EUR), ein Ebit (bereinigt) von 802 Mio. EUR (VJ: 220 Mio. EUR, Prognose: 568,8 Mio. EUR), einen Free Cashflow vor M&A von -772 Mio. EUR (VJ: €750 Mio. EUR, Prognose: -784 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 565 Mio. EUR (VJ: -211 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2021/2022 erhöht ThyssenKrupp erwartet nun einen Umsatzanstieg im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (bisher: mittleres einstelliges prozentuales Wachstum) und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von mindestens 2 Mrd. EUR (bisher: bis zu 1,8 Mrd. EUR).

Quelle: Guidants News

Jetzt wieder Rally?

Die ThyssenKrupp-Aktie steht an einer sehr wichtigen Hürde bei 7,57 EUR. Falls sie diese stabil durchbricht, wäre eine weitere Rally in Richtung 8,60 EUR und sogar 11,00-11,09 EUR möglich.

Sollte der Wert aber an diesem Widerstandsbereich scheitern und er unter 6,67 EUR abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung 5,81-5,18 EUR drohen.

Fazit: Die Bullen bemühen sich mit Rückendwind durch die aktuellen Quartalszahlen um die Rückeroberung einer wichtigen Marke. Sollten sich die Märkte stabilisieren, stünden die Chancen für die Aktie gut.

Zusätzlich lesenswert:

ROBLOX - Der Ausverkauf geht auch nach Zahlen weiter

BRENNTAG - Gute Zahlen, Ausblick bestätigt - jetzt muss nur noch die Aktie steigen

COINBASE - So dramatisch kann Börse sein! Quartalszahlen treiben den Ausverkauf weiter voran!

Die Trader Ausbildung: Weil auch Trading erlernt werden muss! 16 Wochen Betreuung, Video-Coaching, selbstbestimmtes Lerntempo, 4-wöchige Trading-Phase und Abschlusstest. Nehmen Sie Ihre Trading-Ausbildung jetzt in die Hand! Jetzt abonnieren

Thyssen

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)