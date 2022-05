DELIVERY HERO - Erholung nach neuem Allzeittief

Delivery Hero SE - WKN: A2E4K4 - ISIN: DE000A2E4K43 - Kurs: 28,890 € (XETRA)

Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero steht seit Monaten unter Druck. Mehrere Erholungschancen verstrichen kaum genutzt oder sogar völlig ungenutzt.

Nachdem die Aktie am 05. Januar 2021 ein Allzeithoch bei 145,40 EUR markiert hatte, fiel sie gar auf ein Allzeittief bei 23,88 EUR. Sie rettete sich aber noch über das alte Rekordtief vom Emissionstag am 30. Juni 2017 bei 25,26 EUR. Auch heute zieht die Aktie an.

Erholung möglich

Nach der Rettung über das alte Allzeittief hat die Aktie von Delivery Hero kurzfristig die Chance auf eine Erholung. Eine solche Erholung könnte zu Gewinnen in Richtung 33,25 EUR oder sogar 36,94 EUR führen. Aber eine Trendwende ergäbe sich dadurch nicht.

Sollte es doch noch zu einem stabilen Rückfall unter 25,26 EUR kommen, dann wäre viel Platz nach unten vorhanden. Eine mögliche Auffangstation wäre eine untere Begrenzung des steilen Abwärtstrends seit November 2021 bei aktuell 21,78 EUR.

Fazit: Aktive Trader können hier auf eine kurzfristige Erholung im Abwärtstrend spekulieren. Aber eine Trendwende zeichnet sich noch lange nicht ab.

