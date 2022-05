DGAP-News: Carl Zeiss Meditec erzielt im ersten Halbjahr 2021/22 weiteres starkes Wachstum bei Umsatz und Auftragseingang

DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

13.05.2022

Lieferkettensituation im Gerätegeschäft weiterhin angespannt JENA, 13. Mai 2022 Carl Zeiss Meditec erzielte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 einen Umsatz von 855,4 Mio. Euro (Vj. 767,4 Mio. Euro), dies entspricht einer Steigerung von 11,5 % (währungsbereinigt: +10,7 %) im Vergleich zur Vorjahresperiode. Der Auftrags-eingang stieg noch stärker als der Umsatz um 30,7 % auf

1.062,3 Mio. Euro (Vj. 812,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg leicht auf

177,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag bei 20,7 % (Vj. 21,2 %). Die bereinigte EBIT-Marge erreichte mit 21,2 %

(Vj. 21,4 %) fast den Vorjahreswert. Dr. Markus Weber: „Die Lieferkettensituation im Gerätegeschäft hat sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt – unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und der COVID-19-Lockdowns in China. Umso mehr freue ich mich über diese guten Halbjahresergebnisse – eine hervorragende Team-Leistung.“ Wachstumsbeiträge aus allen strategischen Geschäftsbereichen und Regionen Im strategischen Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices stieg der Umsatz in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 um 10,5 % (währungsbereinigt: +9,7 %) auf 651,9 Millionen Euro

(Vj. 590,1 Millionen Euro). Wiederkehrende Umsätze aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen lieferten erneut starke Wachstumsbeiträge. Das Gerätegeschäft ist von Engpässen in den Lieferketten betroffen. Der Auftragseingang in der SBU Ophthalmic Devices stieg überproportional zum Umsatz an. Der Umsatz der SBU Microsurgery stieg um 14,8 % (währungsbereinigt: +13,8 %) auf 203,5 Millionen Euro (Vj. 177,3 Millionen Euro).

Der Auftragseingang in der SBU Mikrochirurgie stieg gleichfalls deutlich überproportional zum Umsatz an. Der Umsatz in der Region EMEA[1] stieg um 5,8 % (währungsbereinigt: +7,1 %) auf 229,2 Millionen Euro

(Vj. 216,7 Millionen Euro). Der Auftragseingang in den europäischen Kernmärkten entwickelte sich dabei positiv. Die Region Americas erzielte einen Umsatzanstieg von 7,6 % (währungsbereinigt: +2,6 %) auf 212,2 Millionen Euro

(Vj. 197,2 Millionen Euro). Hierzu trugen sowohl eine stabile Entwicklung in den USA als auch eine weitere Erholung in den Ländern Südamerikas bei. In der Region APAC[2] stieg der Umsatz auf 414,1 Mio. Euro gegenüber 353,5 Mio. Euro im Vorjahr (+17,1 %; wechselkursbereinigt +17,3 %). Die stärksten Wachstumsbeiträge kamen aus China und Indien. Der japanische Markt konnte ebenfalls ein Wachstum verzeichnen. EBIT-Marge trotz planmäßig hoher Investitionen nur geringfügig unter Vorjahresniveau Das operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen und Steuern: EBIT) stieg in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021/22 auf 177,3 Millionen Euro (Vj. 162,7 Millionen Euro). Positiv wirkte sich dabei das Umsatzwachstum mit einem soliden Anteil wiederkehrender Umsätze aus. Dämpfend wirkten plangemäß höhere Investitionen in Vertrieb & Marketing sowie in Forschung & Entwicklung. Im EBIT des Vorjahres war zudem ein positiver Sonderertrag in Höhe von 2,4 Mio. EUR aus der Veräußerung einer Immobilie enthalten. Die EBIT-Marge ging leicht auf 20,7% (Vj. 21,2 %) zurück. Bereinigt um Sondereffekte ergab sich ein Wert von 21,2 % (Vj. 21,4 %), annähernd auf Vorjahresniveau. Der Gewinn pro Aktie stieg auf 1,44 Euro (Vj. 1,12 Euro). Die Prognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021/22 bleiben unverändert: Der Umsatz soll mindestens in Höhe des Marktwachstums zulegen. Einen Unsicherheitsfaktor stellen dabei die weiterhin angespannten globalen Lieferketten dar, insbesondere im Gerätegeschäft. Hierzu tragen politische und makroökonomische Faktoren wie der Krieg in der Ukraine sowie die regionalen COVID-19-Lockdowns in China bei. Die Risiken von Lieferstörungen sind deutlich gestiegen, weitere Engpässe im laufenden dritten Quartal sind zu erwarten. Die EBIT-Marge soll im Geschäftsjahr 2021/22 zwischen 19-21% betragen. Diese Prognosen setzen voraus, dass auch weiterhin keine materiellen Umsatzausfälle aus Unterbrechungen der Lieferketten entstehen und eine Normalisierung der COVID-19-Lage in China im Laufe des dritten Quartals 2021/22 eintritt. Umsatz nach strategischen Geschäftsbereichen Angaben in Mio. Euro 6 Monate

2021/22 6 Monate

2020/21 Veränderung

zum Vorjahr Veränderung

zum Vorjahr

(währungsbereinigt) Ophthalmic Devices 651,9 590,1 +10,5% +9,7% Microsurgery 203,5 177,3 +14,8% +13,8% Gesamtkonzern 855,4 767,4 +11,5% +10,7% Umsatz nach Regionen Angaben in Mio. Euro 6 Monate

2021/22 6 Monate

2020/21 Veränderung

zum Vorjahr Veränderung

zum Vorjahr

(währungsbereinigt) EMEA 229,2 216,7 +5,8% +7,1% Americas 212,2 197,2 +7,6% +2,6% APAC 414,1 353,5 +17,1% +17,3% Gesamtkonzern 855,4 767,4 +11,5% +10,7% Weitere Informationen zu unserer Veröffentlichung und zur Analysten-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2021/22 finden Sie auf

[1] Europa, Naher Osten, Afrika

[2] Asien/Pazifischer Raum





