ROUNDUP/CDU-Generalsekretär: Wollen verlässliche Regierung in NRW schmieden

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Generalsekretär Mario Czaja sieht die Verantwortung für die Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen nach dem starken Abschneiden bei der Landtagswahl bei seiner Partei. "Stärkste Kraft heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich zu sein für eine verlässliche Zukunftsregierung in Nordrhein-Westfalen, für die Menschen dort", sagte Czaja am Sonntagabend in Berlin. "Und diese verlässliche Regierung wollen wir dort schmieden."

Czaja gratulierte ausdrücklich den Grünen zu ihrem Abschneiden in NRW, sie gehörten "zweifelsohne" zu den Gewinnern des Wahlabends. "Die gute Arbeit der Ministerinnen und Minister hier in Berlin hat Rückenwind gegeben für die Grünen, herzlichen Glückwunsch." Czaja sprach von einem für die FDP in NRW bedauerlichen Ergebnis, nachdem die CDU mit der Partei im Land gut und verlässlich zusammengearbeitet habe. Die FDP müsse "vor allem ihre Schlussfolgerungen aus ihrer Zusammenarbeit in der Ampel daraus ziehen".

Charts zu den Werten im Artikel NRW

Die stellvertretende CDU-Bundeschefin Karin Prien sagte in der ARD, angesichts der aktuellen Hochrechnungen spreche vieles dafür, dass ein "breites und auch zuverlässiges, verlässliches Bündnis nur zwischen CDU und Grünen geschmiedet werden kann"./lkl/DP/he