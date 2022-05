Trotz Crash um fast 50 %: Diese Dividendenaktie ist in 5 Jahren 740 % gestiegen!

The Motley Fool · 15.05.2022, 08:31 Uhr

Stell dir vor: Eine Dividendenaktie liegt inzwischen fast 50 % im Minus, ist in den vergangenen fünf Jahren trotzdem um 740 % im Wert gestiegen. Das wäre ziemlich interessant, oder? Wobei natürlich der Zeitpunkt, wann man diese Aktie gekauft hat, überaus relevant ist.

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist diese Dividendenaktie. Inzwischen oder zumindest zwischenzeitlich lag sie im Rahmen der aktuellen Tech- und Growth-Korrektur um fast 50 % im Minus. Trotzdem waren die vergangenen fünf Jahre ein derartiger Erfolg, dass die Aktie 740 % an Börsenwert zugelegt hat. Konkret ging es von 15,37 Euro bis auf 129,25 Euro hinauf.

Es hätte mehr sein können. Schließlich liegt das Rekordhoch bei 249,20 Euro. Lass uns trotzdem einmal schauen, welche Lektionen wir von diesem Real Estate Investment Trust mitnehmen können.

Trotz 50 % Crash: Die Dividendenaktie, die 740 % vorne liegt!

Innovative Industrial Properties hat als Dividendenaktie entsprechend eine zweigeteilte Performance hinter sich. In fünf Jahren ist wirklich viel passiert, wobei wir die Ausgangslage am besten so zusammenfassen können: Es gab viel Wachstum.

Zunächst und in den ersten, frühen Jahren sogar dreistellige Wachstumsraten beim Umsatz, den Funds from Operations und zugleich auch beim Nettoergebnis. Mit wachsendem Erfolg hat sich zuletzt das Wachstum etwas relativiert. Trotzdem klettern selbst die Funds from Operations (FFO) je Aktie noch immer im soliden mittleren zweistelligen Prozentbereich. Im ersten Quartal dieses Geschäftsjahres 2022 kletterten die bereinigten FFO je Aktie zum Beispiel von 1,47 US-Dollar im Vorjahr auf 2,04 US-Dollar. Das ist das exponentielle Wachstum, das der Wegbereiter dieser Erfolgsgeschichte gewesen ist.

Zum Vergleich: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2017 lagen die Funds from Operations je Aktie bereinigt bei gerade einmal 0,10 US-Dollar. Das heißt, dass sich auch dieser Wert inzwischen sogar ver-20-facht hat. Die Dividendenaktie lieferte entsprechend ein operatives Wachstum, das die 740 % Kursplus definitiv rechtfertigte. Vielleicht sogar gemessen am fairen Wert etwas mehr. Schließlich liegt die Aktie jetzt fast 50 % im Minus.

Innovative Industrial Properties: Attraktiv …?!

Die wachstumsstarken Tage dieser Dividendenaktie mögen vorbei sein. Ich glaube nicht, dass sich Innovative Industrial Properties noch einmal innerhalb von fünf Jahren ca. ver-8-fachen kann. Auch weil das Immobilienportfolio jetzt mit über 100 Einheiten diversifizierter ist. Natürlich macht das einen Unterschied, die jetzigen Zukäufe werden schließlich weniger zum Erfolg beitragen.

Trotzdem ist die Bewertung von Innovative Industrial Properties jetzt attraktiv. Auf einem Aktienkurs von 138,47 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei weiterhin über 5 %. Zuletzt wuchs die Dividende je Aktie im Quartalsvergleich um 16,7 %. Das sind Kennzahlen, die auf eine günstige Bewertung hindeuten. Ein bereinigtes Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 17 ist ebenfalls nicht teuer. Für mich eine Ausgangslage, die für starke Renditen sprechen kann, insbesondere, wenn sich die jüngsten Shortseller-Aktivitäten wieder reduzieren.

Innovative Industrial Properties hat als Dividendenaktie solide geliefert. Und ich sehe kaum einen Grund, warum sie es bei dieser Bewertung nicht auch in Zukunft weiterhin tun sollte.

