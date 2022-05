ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vantage Towers auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die Ergebnisse seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Jerry Dellis am Montag in einer ersten Reaktion auf den Geschäftsjahresbericht der Funkturm-Gesellschaft. Der Ausblick für operatives Ergebnis und Cashflow liege etwas unter dem Marktkonsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2022 / 03:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2022 / 03:44 / ET

