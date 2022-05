NVIDIA - Steht die Aktie vor einem Comeback?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 177,060 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 346,47 USD vom 22. November 2021 in einer starken Abwärtsbewegung. Am 09. Mai 2022 fiel der Wert unter eine wichtige Unterstützungszone um 178,66-175,88 USD. Dabei durchbrach er auch eine mögliche untere Begrenzung der Abwärtsbewegung, was auf eine Trendbeschleunigung hindeutet.

Die Aktie fiel dann auch bis Donnerstag zügig auf 155,67 USD. Dort setzte eine Erholung ein, welche die Aktie an den durchbrochenen Unterstützungsbereich zurückführte. Dieser Anstieg kann als Pullback angesehen werden.

Nach dieser Interpretation müsste die Nvidia-Aktie in Kürze wieder nach unten abdrehen und auf neue Tiefs abfallen. Anschließend wäre ein Rückfall in Richtung 125,30 USD möglich.

Allerdings war die Erholung so stark, dass die Wochenkerze ein Hammer ist. Eine solche Kerze kann einen Abwärtstrend beenden. Zudem nähert sich der RSI (14) dem unteren Extrembereich an. Er notiert tiefer als im März 2020. Zudem war die Stimmung an den Märkten zuletzt extrem bärisch und sie ist es immer noch (Fear & Greed Index von CNN am Donnerstag bei 6 Punkten, am Freitag bei 12, also im Panikbereich)

Nach dieser Interpretation waren die Verluste in der letzten Woche eine überschießende Bewegung. Der Bereich um 175,88-176,66 USD könnte schnell zurückerobert werden. Anschließend könnte eine größere Erholung bis an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch starten. Dieser liegt in dieser Woche bei 269,91 USD.

Fazit: Aktuell stehen sich als zwei völlig verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gegenüber. Welche davon zutrifft, lässt sich aktuell nicht sagen. Das muss sich im Laufe der Woche klären. Aus tradingtechnischer Sicht böte sich ein allerdings riskanter Shortversuch an. Denn ein solcher ließe sich eng absichern. Dies trifft auf eine Longposition aktuell nicht zu.

Zusätzlich lesenswert:

STO – Kampf dem Klimawandel

INFINEON - Jetzt ist bullische Durchschlagskraft gefragt

SILTRONIC - Eine Aktie zwischen Hoffen und Bangen

Treffen Sie an der Börse immer voll ins Schwarze – mit Cordula Lucas und ihren Pop Guns. Mit Hilfe Ihres eigens entwickelten Systems wählt sie die chancenreichsten Trading-Kandidaten aus und liefert Ihnen präzise Ein- und Ausstiegssignale. Jetzt Pop Gun Trader abonnieren

NVIDIA - Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)