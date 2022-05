WOCHENVORSCHAU: Termine bis 30. Mai 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 30. Mai

------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:50 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Daimler Truck, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Pharma SGP Holding, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen 09:30 DEU: ad pepper media, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SGL Carbon, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Kuka, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Software, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: bet-at-home, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SLM Solutions, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Teamviewer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Hornbach-Gruppe, Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 DEU: Webasto, Jahres-Pk (online) 12:00 USA: Home Depot, Q1-Zahlen 13:00 USA: Walmart, Q1-Zahlen 14:00 DEU: Flatexdegiro, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Engie, Q1-Zahlen LUX: Corestate Capital, Hauptversammlung NLD: Euronext, Q1-Zahlen USA: Moderna, Science & Technology Day USA: Caterpillar, Investor Day TERMINE KONJUNKTUR 07:30 FRA: ILO-Arbeitslosenquote Q1/22 08:00 GBR: Arbeitsmarktdaten 04/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 03/22 11:00 EUR: Beschäftigung Q1/22 11:00 EUR: BIP Q1/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 04/22 15:15 USA: Industrieproduktion 04/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 16:00 USA: Lagerbestände 03/22 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 05/22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Jahreskongress des Verbandes der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) 18:30 DEU: Veranstaltung VIK Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft e.V. und MAN Energy Solution SE 19:00 DEU: EZB-Präsidentin Christine Legarde spricht bei Benefizveranstaltung von Soroptimist International ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen 07:00 NLD: ABN Amro, Q1-Zahlen 07:30 FRA: Elior Group, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Dermapharm Holding, Q1-Zahlen 08:00 GBR: British Land Company, Jahreszahlen 08:00 GBR: Aviva, Q1-Umsatz 08:00 GBR: Burberry, Jahreszahlen (online) 09:00 DEU: Westwing, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Uniper, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Grammer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Börse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Init, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Vossloh, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: PNE WIND, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Takkt, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: 1&1, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Berentzen, Hauptversammlung (online) 10:00 AUT: Erste Group Bank, Hauptversammlung 10:00 FRA: Scor, Hauptversammlung 10:30 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 10:30 NLD: Euronext, Hauptversammlung 10:30 DEU: Cropenergies, Bilanz-Pk via Telefonkonferenz 11:00 DEU: Medigene, Hauptversammlung (online) 13:00 USA: Analog Devices, Q2-Zahlen 14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Morphosys, Hauptversammlung (online) 14:00 DEU: Adva Optical, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Cisco Systems, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Traton SE, Capital Markets Day USA: Target, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/22 (1. Schätzung) 06:30 JPN: Industrieproduktion 03/22 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 04/22 08:00 GBR: Verbraucherpreise 04/22 08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 03/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise HVPI 04/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 30 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 14:30 USA: Baubeginne und -genehmigungen 04/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Treffen der G7-Finanzminister und Notenbankchefs unter der deutschen G7-Präsidentschaft, Bonn/Königswinter DEU: Weltverkehrsforum zum Thema "Transport for Inclusive Societies", Leipzig DEU: Treffen der G7 Entwicklungsminister, Berlin 10:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Berlin 14:00 FRA: Gerichtsentscheid zum Vorwurf der Beihilfe zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegen französischen Zementhersteller Lafarge in Syrien, Paris ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 06:55 DEU: Bertrandt, Q2-Zahlen 07:00 CHE: Julius Bär, Q1-Umsatz 07:30 ITA: Assicurazioni Generali, Q1-Zahlen 08:00 GBR: National Grid, Jahreszahlen 08:00 GBR: Easyjet, Halbjahreszahlen (detailliert) 09:00 DEU: Deutsche Bank, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Südzucker, Bilanz-Pk, Mannheim 10:00 DEU: PSI, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LEG Immobilien, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Pfeiffer Vacuum, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: LPKF, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Hauptversammlung (online) 10:00 LUX: SAF Holland, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Amadeus Fire, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: United Internet, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Compugroup Medical, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Encavis, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Strategy Update "The Economics of Desire" 15:00 DEU: Zooplus, Hauptversammlung (online) 19:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung (online) 22:00 USA: AT&T, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE FRA: Vallourec, Q1-Zahlen USA: Applied Materials, Q2-Zahlen USA: Palo Alto Networks, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 03/22 06:30 NLD: Arbeitslosenquote 04/22 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 03/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 14.4.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Philadelphia Fed Index 05/22 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 04/22 16:00 USA: Frühindikator 04/22 SONSTIGE TERMINE 12:00 DEU: Tag der deutschen Bauindustrie (hybrid) Unter dem Motto "Digital. Grün. Für Sie» werden die ökonomischen, ökologischen und sozialen Schlüsselthemen der Branche im Fokus stehen. mit Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (GRÜNE), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) DEU: Treffen der G7 Gesundheitsministerinnen und -minister + 13.30 Statement Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze + 14.30 Pk Schulze zu Ergebnissen des Treffens der G7 Entwicklungsminister ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 CHE: Richemont, Jahreszahlen 09:00 FRA: Accor, Hauptversammlung 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: BMW Festveranstaltung 100 Jahre Werk München, München 11:00 GBR: Deliveroo plc, Hauptversammlung 13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Deere & Co, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:01 DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 05/22 01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 05/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 04/22 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 05/22 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 04/22 08:00 CHE: Industrieproduktion Q1/22 08:00 DEU: Erzeugerpreise 04/22 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 05/22 14:00 ROU: Nationalbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 05/22 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Irland, Slowakei EUR: Moody's Ratingergebnis Portugal, Malta EUR: Fitch Ratingergebnis Slowenien SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss Treffen der G7 Gesundheitsminister, Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Kingfisher, Q1-Umsatz 14:00 DEU: Basler, Hauptversammlung (online) 14:00 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Zoom Video Communications, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 05/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:30 USA: CFNA-Index 04/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Treffen der Eurogruppe, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: About You, Jahreszahlen 10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online) 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung 11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung 12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online) 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung 15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen USA: Best Buy, Q1-Zahlen USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen USA: Intuit, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22 16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk Hannover Messe 2022 mit Leitthema "Industrial Automation", Hannover BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Marks and Spencer, Jahreszahlen 10:00 DEU: Aixtron, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Lanxess, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evonik, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung (online) 10:00 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung 10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen 11:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Safran, Hauptversammlung 15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung 16:00 USA: United Airlines, Hauptversammlung 16:30 USA: ExxonMobil, Hauptversammlung 18:00 USA: Amazon, Hauptversammlung 19:00 USA: Meta, Hauptversammlung 19:00 USA: Twitter, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Geratherm, Q1-Zahlen LUX: Aroundtown S. A., Q1-Zahlen USA: Nvidia Corporation, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: DIW Konjunkturbarometer 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/22 (endgültig) 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 SWE: Erzeugerpreise 04/22 08:00 DEU: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 05/22 09:00 ESP: Erzeugerpreise 04/22 10:00 POL: Arbeitslosenquote 04/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 04/22 (vorläufig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 4.5.22 SONSTIGE TERMINE DEU: Treffen der G7-Energieminister zur Lage in der Ukraine, Berlin DEU: Finanzministerkonferenz (FMK) HINWEIS SWE: Feiertag, Börse geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 16:00 USA: Morgan Stanley, Hauptversammlung 16:00 USA: McDonald's, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Autogrill, Q1-Zahlen USA: Medtronic, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 05/22 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 05/22 14:30 USA: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/22 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 04/22 HINWEIS DNK/FIN/NOR/SWE/CHE: Feiertag, Börsen geschlossen DEU: Feiertag, Börse geöffnet ------------------------------------------------------------------------------------ FREITAG, DEN 27. MAI TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 05/22 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 04/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 04/22 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 04/22 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 04/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/22 (endgültig) HINWEIS DNK: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt verkürzter Handel bis 20.00 h ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 30. MAI TERMINE UNTERNEHMEN 10:30 DEU: Otto Group, Bilanz-Pk, Hamburg TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 05/22 08:00 SWE: BIP Q1/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 05/22 10:00 ITA: Erzeugerpreise 04/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 05/22 11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 05/22 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 04/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 05/22 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: Eröffnung der World Canals Conference (WCC) - internationale Plattform für das Thema Binnenwasserwege, Leipzig HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen -------------------------------------------------------------------------------------

