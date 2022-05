DAIMLER TRUCK - Aktie reagiert auf Zahlen positiv

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 28,375 € (XETRA)

Die Aktie von Daimler Truck markierte am 17. Januar 2022 ihr aktuelles Allzeithoch bei 35,75 EUR und musste danach einen starken Rücksetzer auf 20,28 EUR hinnehmen.

Seit diesem Tief vom 07. März 2022 erholt sich die Aktie. Am Freitag gelang de Ausbruch über einen kurzfristigen Abwärtstrend, gestern pendelte der Wert um diesen Trend herum. Heute springt er weiter nach oben. Er reißt ein Aufwärtsgap zwischen 27,35 EUR und 27,70 EUR. Die Aktie überspringt damit den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung von Januar bis März 2022 bei 28,79 EUR erweist sich aber im bisherigen Handelsverlauf als zu hohe Hürde.

Auslöser für diesen Kurssprung sind die heutigen Zahlen. Zudem erhöht der Konzern die Prognose für das laufende Jahr. Ursprünglich lag die Umsatzprognose in einer Spanne zwischen 45,5 Mrd. EUR und 47,5 Mrd. EUR. Die neue Prognose liegt 48 Mrd. EUR bis 50 Mrd. EUR.

Kann die Rally weitergehen?

Ein stabiler Ausbruch über 28,79 EUR wäre ein Fortsetzungssignal für die Rally der letzten Wochen. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung 32,50 EUR und an das Allzeithoch bei 35,75 EUR führen.

Ein erster Warnschuss für die Bullen würde mit einem Rückfall unter das heutige Gap, also unter 27,35 EUR erfolgen. Mit einem Rückfall unter das 26,37 EUR würden sich die Aussichten noch mehr eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einem Rückfall in Richtung 23,00 EUR kommen.

Fazit: In der Aktie von Daimler Truck spricht einiges für eine Rallyfortsetzung. Aber noch muss eine wichtige Hürde aus dem Weg geräumt werden.

