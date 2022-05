DGAP-News: secunet Security Networks AG übernimmt SysEleven GmbH

DGAP-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

secunet Security Networks AG übernimmt SysEleven GmbH



17.05.2022 / 13:08

secunet Security Networks AG übernimmt SysEleven GmbH [Essen, 17. Mai 2022] Die secunet Security Networks AG (ISIN DE0007276503, WKN 727650; secunet), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, erwirbt 100 Prozent der Anteile an der SysEleven GmbH (SysEleven). Der Kaufvertrag zur Übernahme des Cloud-Spezialisten wurde heute unterzeichnet. Mit der Akquisition baut secunet das Lösungsangebot in den Bereichen Cloud und Cloud Security deutlich aus. SysEleven ist ein unabhängiger deutscher Anbieter von Cloud-Infrastruktur, Cloud-Services, Managed Services und Managed Kubernetes. Das Unternehmen verfügt über eine eigene, Open-Source basierte Cloud-Infrastruktur mit ISO27001 zertifizierten Rechenzentrumsstandorten in Deutschland (Infrastructure-as-a-Service) und stellt mit MetaKube eine Plattform für die effiziente Verwaltung und Optimierung von Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen auf Basis von Kubernetes bereit (Managed Kubernetes). „Mit der Übernahme von SysEleven beschleunigen wir unsere Aktivitäten im stark wachsenden Markt für sichere Cloud-Infrastruktur. Wir stärken unsere technologische Position und gewinnen ein Team hochqualifizierter Experten mit ausgewiesenen Fähigkeiten in der Projektumsetzung und bei Managed Services sowie großer Expertise in OpenStack und Kubernetes“, kommentiert Axel Deininger, Vorstandsvorsitzender der secunet Security Networks AG. „Nachdem wir bereits mit SecuStack ein Open-Source-basiertes Cloud-Betriebssystem für Kunden entwickelt haben, die ihre Cloud ‚on premise‘ betreiben, können wir nun auch eine Lösung ‚as a Service‘ anbieten und gemeinsam weiterentwickeln. Unsere Kunden, die in der Regel mit sicherheitskritischen Anwendungen und vertraulichen Informationen arbeiten, profitieren in doppelter Hinsicht: einerseits von der Flexibilität in Bezug auf Verfügbarkeit, Kosten und Leistung, andererseits von der hohen Qualität und der Sicherheitsexpertise, für die secunet seit über 25 Jahren steht.“ Die SysEleven GmbH wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Gesellschaft mit Sitz in Berlin betreut über 175 Kunden im DACH-Markt und verfolgt einen langfristigen Partnerschaftsansatz mit Fokus auf Kunden, die Wert auf Sicherheit und Unabhängigkeit von Hyperscalern legen. Das Unternehmen, das Mitglied der europäischen Initiative zum Aufbau einer leistungs- und wettbewerbsfähigen, sicheren und vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur (GAIA-X) ist, wird auch nach der Übernahme durch secunet von den bisherigen Geschäftsführern Marc Korthaus, Jens Ihlenfeld und Andreas Hermann operativ geleitet. „Wir gießen Digitale Souveränität in praktikable Produkte und werden die energische Weiterentwicklung unserer Cloud-Lösungen nun mit noch höherem Tempo angehen und um weitere Sicherheitsaspekte ergänzen“, sagt Marc Korthaus über die Vorteile der neuen Konstellation. „SysEleven ist mit seinem Angebot exzellent aufgestellt und verfügt über einen starken eigenständigen Marktzugang, der uns im Verbund vielversprechende Potenziale für die Zukunft bietet“, so Deininger. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 50 Mio. Euro und kann sich durch erfolgsabhängige Komponenten (Earn-out), die sich bis ins Jahr 2024 erstrecken, um insgesamt 15 Mio. Euro erhöhen. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt aus eigenen Mitteln. SysEleven erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei etwa 1,3 Mio. Euro. secunet geht davon aus, dass die Akquisition keinen wesentlichen Einfluss auf die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 haben wird.

Kontakt

Philipp Gröber

Leiter Investor Relations

Tel: +49 201 5454-3937

E-Mail: investor.relations@secunet.com secunet Security Networks AG

Kurfürstenstraße 58

45138 Essen / Germany ISIN: DE0007276503

WKN: 727650

Notiert: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige, digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben. Über 800 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet. Es ist im SDAX gelistet und erzielte 2021 einen Umsatz von 337,6 Mio. Euro. secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.



Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.



