Abgabedruck dauert an | Cisco flaue Aussichten (GRAUSAME INTERNET VERBINDUNG)

Kein Land in Sicht. Nach dem deutlichen Ausverkauf zur Wochenmitte, sehen wir, zumindest vorbörslich, an der Wall Street noch keine Zeichen einer technischen Gegenbewegung. Die Sorge vor einer Wirtschaftsabkühlung dominiert. Cisco Systems muss die Aussichten revidieren, auf der Umsatzseite wird man die Ziele um $1 Mrd. verfehlen. Auch der Kaufhauskonzern Kohl’s muss die Aussichten senken, genauso wie der Einzelhändler Bath & Body Works. Kein Wunder also, dass die Renditen der lang laufenden Staatsanleihen sinken, ein klares Indiz dafür, dass die Sorge vor einer stärkeren Abkühlung der Wirtschaft zunimmt.



0:00 - Schlechtester Handelstag seit Juni 2020

4:19 - Einzelhandel: Kohl’s, Bath & Body Works

7:02 - Cisco

10:32 - Wedbush über Tesla, CSX

12:14 - China normalisiert sich, US Arbeitsmarkt kühlt ab

13:45 - Ausblick & Strategie



