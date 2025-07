Investieren in unsicheren Zeiten: Strategien für eine Welt im Wandel | Invest 2025

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Vortrag auf der Invest 2025 beleuchtet Timo Baudzus (@TimoBaudzus, Einfach gut mit Geld) die Herausforderungen moderner Geldanlage in einer zunehmend komplexen und dynamischen VUKA-Welt. Im Fokus stehen geopolitische Unsicherheiten, technologische Umbrüche und wirtschaftliche Veränderungen, die Anleger vor neue Anforderungen stellen. Er stellt praxisnahe Ansätze vor, um diesen Entwicklungen zu begegnen – darunter ein solides Risikomanagement, effektives Cash-Management und die bewährte Core-Satellite-Strategie zur strukturierten Portfolioverwaltung. Besonders betont wird die Bedeutung von Diversifikation, um auch in volatilen Zeiten stabil und strategisch investieren zu können.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in die VUKA-Welt

02:51 ► Die neue Weltordnung und ihre Herausforderungen

05:43 ► Technologische Innovationen und ihre Auswirkungen

09:03 ► Die Bedeutung von Risikomanagement

11:48 ► Strategien für die Geldanlage in der VUKA-Welt

14:30 ► Core-Satellite-Strategie

17:52 ► Diversifikation und Cash-Management

20:18 ► Fundamentalanalyse und Charttechnik

23:29 ► Abschluss und Ausblick



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 11.07.2025 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Microsoft: WKN: 870747, ISIN: US5949181045

Rheinmetall: WKN: 703000, ISIN: DE0007030009

Palantir: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Alphabet: WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Amazon: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

D-Wave Quantum Inc.: WKN: A3D6MB, ISIN: CA26740L1004

Bitcoin: WKN: A1JX52, ISIN: DE000A1JX52

Gold: WKN: 965515, ISIN: XC0009655157