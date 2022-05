DGAP-Adhoc: Bastei Lübbe AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Ende der nächsten Hauptversammlung (deutsch)

Bastei Lübbe AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Ende der nächsten Hauptversammlung

^ DGAP-Ad-hoc: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Personalie Bastei Lübbe AG: Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Ende der nächsten Hauptversammlung 19.05.2022 / 20:41 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ausscheiden des Aufsichtsratsvorsitzenden zum Ende der nächsten Hauptversammlung Köln, 19.05.2022: Der Aufsichtsratsvorsitzende der Bastei Lübbe AG, Herr Robert Stein, hat dem Vorstand heute mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Ablauf der nächsten Hauptversammlung, die voraussichtlich am 14. September 2022 stattfinden wird, aus persönlichen Gründen vorzeitig niederlegt. Der Vorschlag über die Wahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds wird spätestens mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgegeben. Mitteilende Person: Barbara Fischer Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Tel.: 0221 / 82 00 28 50 E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de --------------------------------------------------------------------------- 19.05.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 - 20 51063 Köln Deutschland Telefon: 02 21 / 82 00 - 0 Fax: 02 21 / 82 00 - 1900 E-Mail: investorrelations@luebbe.de Internet: www.luebbe.de ISIN: DE000A1X3YY0 WKN: A1X3YY Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1357261 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1357261 19.05.2022 CET/CEST °