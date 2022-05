onvista Mahlzeit: Neue Phase an den Aktienmärkten? - Valneva, VW, Compleo und SQM sorgt für einen kleinen Lichtblick in einem düsteren Markt

Die Wall Street erlebt den schlimmsten Tag seit Mitte 2022. Das hat den Dax bereits Mittwoch Richtung Handelsschluss ins Minus gedrückt und heute geht es weiter bergab. Über 14.000 Punkten konnte sich der Dax nur kurz halten. Die Zahlen von Walmart und Target haben das Thema Inflation sehr schmerzhaft wieder in die Köpfe zurückgebracht und die Nasdaq über 5 Prozent einbrechen lassen, da jetzt wieder vor einem strafferen Kurs der amerikanischen Notenbank gezittert wird. Wie tief kann diese Angst die Börsen noch fallen lassen?

VW vermeldet heute eine neue Kooperation die sich zunächst nicht sehr spannend anhört. Wer aber etwas weiter denkt, der dürfte erkennen, dass vielleicht einiges an Potenzial in der News steckt. Der Automarkt in Indien könnte nämlich immer wichtiger werden für die internationalen Autobauer.

Einen Lichtblick gibt es aber. Die Zahlen von SQM sind mehr als gut und werden zumindest vorbörslich gut aufgenommen. Im Laufe des Tages kann sich das allerdings wieder ändern.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Die Themen heute: Dax, Nasdaq, Target, Startasys, Cisco, Under Armour, Valneva, Renault, VW, Deutsche Bank, Tops&Flops, Compleo, Vuzix & Zuschauerfrage