S&P 500 Index: Pullback abgeschlossen!

Nach dem Bruch der Nackenlinie einer vorausgegangenen SKS-Formation hat sich der marktbreite Pacemakerindex S&P 500 zur Unterseite abgesetzt, die letzten Tagen wurden für einen Pullback zurück zur Triggerlinie genutzt. Im gestrigen Handel kam es wieder zu erheblichen Kursverlusten, womit das Verkaufssignal wieder an Fahrt gewinnt.

Nachdem die SKS-Formation zwischen August 2021 und Anfang Mai dieses Jahres erfolgreich aufgelöst worden ist, kam es mit dem Bruch der Unterstützung von grob 4.100 Punkten zu einer regelkonformen Aktivierung der vorausgegangenen Formation und damit einem Verkaufssignal.

Die ersten Abschläge reichten dabei auf 3.858 Punkten abwärts, die letzten Tage wurden für einen Pullback zurück zum Ausbruchsniveau genutzt. Die Verluste vom Mittwoch sind wellentechnisch ganz klar als Fortsetzung des Verkaufssignals zu interpretieren, die nächste Zielzone für den S&P 500 Index befindet sich um 3.723 Punkten, darunter könnte sogar ein Abschlag auf 3,600 Zähler bevorstehen.

Erst an dieser Stelle wird dem Barometer eine temporäre Stabilisierung zugetraut, diese könnte sogar in eine mehrere Wochen andauernde Erholung übergehen. Große Chancen auf eine sofortige Trendumkehr werden dem Barometer dagegen nicht eingeräumt, oberhalb von 4.200 Punkten könnte ein Anstieg an den übergeordneten und seit Jahresanfang bestehenden Abwärtstrend um 4.366 Punkten einsetzen.