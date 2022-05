Im Crash reich zu werden ist eigentlich einfach. Eigentlich …

The Motley Fool · 20.05.2022, 09:12 Uhr

Im Crash reich zu werden ist eigentlich ziemlich einfach. Die simple Formel dahinter ist: Kaufe Qualitätsaktien mit starken Perspektiven und einem gefragten Geschäftsmodell. Halte ein bisschen durch, selbst wenn die Aktie weiterfällt. Und in einigen Jahren kannst du dich über solide Gewinnrenditen freuen.

Dieses Schema hat zumindest in der Vergangenheit geklappt und die Historie ist ein guter Indikator, dass dieses einfache Erfolgsschema erneut klappt. Schon Kostolany hat gesagt, dass man im Zweifel Schlaftabletten nehmen müsse. Aber das Ergebnis spreche für sich.

Wenn es so einfach ist, im Crash reich zu werden: Warum packen es die meisten nicht? Das soll uns heute etwas näher beschäftigen.

Im Crash reich werden: Die Stolpersteine

Es gibt allerdings einige Stolpersteine, die man bei dieser einfachen Gleichung umschiffen muss. Nennen wir es, um in der Metapher zu bleiben, Variablen, die sich gegenseitig auflösen. Aber trotzdem haben sie Gewicht und können Investoren ablenken oder beschäftigen.

So ist es zum Beispiel der Zweifel, der an einem nagt. Zwar ist ein Crash langfristig orientiert eine gute Chance, um reich zu werden. Aber trotzdem ist die kurzfristige Sichtweise eben doch nicht so klar. Analysten und Marktkommentatoren weisen auf kurzfristige Probleme und Baustellen hin. Manchmal haben sie für eine Investitionsthese Relevanz. Häufig jedoch nicht. Qualität verschwindet nicht einfach, wenn sich Volatilität breitmacht. Wer sich langfristig orientiert auf die Stärken, die Chancen und die preiswerteren Bewertungen bei vertretbaren Risiken konzentriert, der schafft es, solche Entscheidungen zu treffen. Mut gehört eben auch dazu.

Eine weitere Schwierigkeit ist der Mut, irgendwann zuzugreifen. Viele Investoren suchen nach dem perfekten Zeitpunkt. Im Endeffekt verpassen sie dabei günstige Aktien. Nur um dann wiederum zuzusehen, wie sie steigen. Das Bittere: Sie haben die Qualität erkannt, aber beim Versuch, den perfekten Zeitpunkt zu erwischen, eine gute Chance verpasst. Das führt ebenfalls dazu, dass im Crash reich werden nicht so einfach ist.

Konzentriere dich auf das Entscheidende!

Das Entscheidende ist daher relativ simpel: Qualitätsaktien zu günstigen Konditionen zu kaufen und sie langfristig Renditen erwirtschaften zu lassen. Irgendwann erkennt der Markt, dass die Bewertungen zu günstig sind. Das wiederum führt dazu, dass viele günstige Aktien einem helfen können, im Crash reich zu werden.

Wer sich als Investor jedoch auf die Nebensächlichkeiten konzentriert, der schafft es nicht. Jetzt liegt es an dir, eine Entscheidung zu treffen: Möchtest du es einfach halten, was womöglich Volatilität und Unsicherheit bedeutet? Dann kannst du es schaffen. Oder du lässt dich erneut ablenken und verpasst hervorragende Chancen. Wie gesagt: Schwierig ist es nicht, wenn man einem Buy-and-Hold-Ansatz und dem Schema der Vergangenheit folgen kann.

Der Artikel Im Crash reich zu werden ist eigentlich einfach. Eigentlich … ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

