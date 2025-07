Sind Trumps neue Zölle nur ein Bluff, da er auch die Frist verlängert?

Trumps Zölle sind kein Bluff, sondern klare wirtschaftspolitische Konsequenz. Ein jährliches Waren-Handelsdefizit von zuletzt 1,2 Billionen US-Dollar ist nicht hinnehmbar. Die Reduzierung ist mithin zwingend. Das geht über die Ankündigung von Zöllen gemäß reziprokem Schlüssel bis zu tragbaren Kompromissen.

Diese Art von Deals ist nötig, um die sehr differenzierten Entwicklungen der Warenströme in den letzten 30 Jahren aufzufangen. Natürlich stecken darin viele Emotionen, aber an den Realitäten kommt niemand vorbei. Insbesondere die Asiaten und die Europäer müssen also teilweise zurückstecken. Die politischen Taktiken gehören dazu.

Sind Musks politische Pläne Gift für Tesla?

Erfolgreiche Unternehmer neigen häufig dazu, politische Macht zu erreichen und umzusetzen. So auch Elon Musk. Er hat den Bogen überspannt, wenn er glaubte, neben dem Präsidenten die amerikanische Gesetzgebung umzubauen oder politische Richtlinien vorzugeben.

Der erste Rückschritt ist bereits absolviert, der zweite folgt mit dem schrittweisen Rückbau seiner Tätigkeiten sowohl bei Tesla als auch bei SpaceX. Es gibt viele Beispiele in der Geschichte als Vorbild. Die Bewertung von Tesla liegt weit außerhalb des realistischen Rahmens. Die Korrektur läuft schrittweise und nicht zwangsläufig in einen Crash.

Wie steht es um die deutschen Autobauer?

Die deutschen Autobauer waren die Gewinner der vergangenen 20 Jahre mit dem massiven Ausbau ihrer Produktion sowohl in China als auch in den USA/Mexiko. Einiges davon muss nun zurückgedreht werden, mit der Konsequenz einer anderen Markthaltung in der Stückzahl, in den Modellen und damit in den Preisen und somit im Gewinn. Das ergibt einen Rückbau um 10 bis 15 Prozent global gerechnet und eine Stabilisierung der Gewinnmarge.

Das braucht etwas Zeit. Der aktuelle Richtwert kommt aus dem Deal mit den Amerikanern. Die bisherigen Korrekturen haben diesen Sachverhalt weitgehend eingepreist. Jetzt geht es um die Zukunft.