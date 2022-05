FORMYCON - Allzeithoch in Sichtweite

Formycon AG - WKN: A1EWVY - ISIN: DE000A1EWVY8 - Kurs: 75,900 € (XETRA)

Formycon ist ein Biotech-Unternehmen. In der letzten Woche gab es eine wichtige Meldung:

Britische Arzneimittelbehörde MHRA erteilt Marktzulassung für FYB201, Formycon's Biosimilar für Lucentis®1, das von Teva unter dem Namen ONGAVIA® vermarktet werden wird.

Quelle: Guidants News

Die Aktie reagierte daraufhin sehr positiv. Es kam zu einer sehr langen weißen Wochenkerze.

Wie ist die aktuelle charttechnische Lage?

Im September 2012 markierte die Formycon-Aktie ein Allzeittief bei 1,75 EUR. Danach startete eine Rally, welche die Aktie über ein Zwischenhoch bei 39,37 EUR auf ein Allzeithoch bei 79,80 EUR führte.

Nach diesem Hoch aus dem Februar 2021 fiel die Aktie in einer bullischen Flagge auf 41,15 EUR und damit fast auf das Hoch aus dem Juni 2017 zurück. Am 30. März 2022 gelang der Ausbruch aus der Flagge. Nach einem Hoch bei 69,00 EUR kam es zu einem Pullback an die Flagge. Auf der Unterstützung bei 59,90 EUR stoppte der Pullback.

Ich habe am 13. Mai 2022 zu 63,30 EUR im Trading Depot unseres redaktionellen Angebots PROmax eine Position in der Aktie eröffnet. Diese Position liegt aktuell mit 19,12 % im Plus. Alle Infos zu diesem Paket gibt es hier.

Mit der langen weißen Kerze aus der letzten Woche nähert sich die Aktie ihrem Allzeithoch bereits wieder deutlich an.

Wie könnte es weitergehen?

Im Bereich um das Allzeithoch bei 79,80 EUR kann es zu kleineren Gewinnmitnahmen in der Formycon-Aktie kommen. Anschließend könnte der Wert aber auf ein neues Allzeithoch ausbrechen und bis ca. 90,00 EUR ansteigen. Sollte die bullische Flagge ab Februar 2021 ihre volle Kraft entfalten, dann wäre eine längerfristige Rally in Richtung 224 EUR möglich.

Sollte die Aktie unter den Unterstützungsbereich um 59,90-56,29 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall könnte es zu einer Abwärtsbewegung in den Bereich um 41,15-39,37 EUR kommen.

Fazit: Das Chartbild der Formycon-Aktie macht mittel- und langfristig einen bullischen Eindruck. Weitere Kursgewinne sind möglich. Allerdings kann es in Kürze zu kleineren Rückschlägen kommen. Diese sollte man abwarten, bevor man sich auf der Longseite engagiert. Ein Nachspringen ist aktuell wenig sinnvoll.

Formycon AG

