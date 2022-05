About You im 2022er-Check: So schlägt sich der Zalando-Konkurrent!

About You (WKN: A3CNK4) und Zalando (WKN: ZAL111): Beide deutschen Unternehmen wollen nichts weniger als die Vorherrschaft im E-Commerce erlangen. Und das in der Nische der Bekleidung und allem weiteren, was mit Fashion und einem guten Look zu tun hat. Wer langfristig der Marktführer wird, darüber kann man sich deutlich streiten.

Es gibt viele Dimensionen, die man als Investor genauer unter die Lupe nehmen kann. Weiche Faktoren wie die Kundenzentrierung, das Ökosystem, den Service oder auch das Management gilt es zu würdigen. Aber eben auch harte Fakten.

Letzteres wollen wir heute einmal etwas genauer tun. Und zwar, indem wir die Ziele von About You und Zalando in ein Verhältnis zueinander setzen. Beide rechnen jedenfalls mit Wachstum im Jahr 2022, so viel können wir vorab durchsickern lassen.

About You im Vergleich zu Zalando: So viel Wachstum gibt es!

Das Management von About You hat sich nun jedenfalls für das Geschäftsjahr 2022 in die Karten blicken lassen. Hier heißt es, dass der Umsatz im Jahresvergleich um einen Wert zwischen 25 und 35 % wachsen soll. Im Rahmen einer ersten Bestandsaufnahme können wir sagen: Das ist ein deutlich stärkeres Wachstum als Zalando, das mit Werten zwischen 12 und 19 % im Jahresvergleich rechnet.

Schneller ist nicht immer besser, zumal wir den Größenunterschied würdigen müssen. About You möchte im Jahr 2022 auf Erlöse zwischen 2,165 und 2,338 Mrd. Euro kommen. Zalando wies im letzten Jahr bereits einen Wert von fast 10,4 Mrd. Euro aus. Das heißt, dass das prognostizierte Mindestwachstum in Höhe von 12 % Erlöse von 11,64 Mrd. Euro bedeuten würde. Ein Wert, der um mehr als das Vierfache über dem des Konkurrenten liegt.

Was ist stärker, was ist besser? Das wollen wir gleich noch hinsichtlich der Bewertung klären. Zalando hat im Geschäftsjahr 2021 jedenfalls einen Nettogewinn von 234 Mio. Euro ausgewiesen. Das Management von About You sieht die Gewinnschwelle erst im Jahr 2023/24. Hier hat ebenfalls der deutlich größere Wettbewerber die Nase vorn.

Und jetzt …?! Die Bewertung

Das ist jedoch nicht alles, was wir betrachten können. About You kommt gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,65 Mrd. Euro. Das heißt, dass hier das Kurs-Umsatz-Verhältnis für 2022 voraussichtlich bei 0,76 für das Gesamtjahr liegt. Wohingegen Zalando im Worst-Case auf einen Wert von 0,77 käme. Beide Werte sind daher gar nicht so verschieden.

Im Endeffekt unterscheidet diese zwei Aktien daher die Ausrichtung. About You kann ein stärkeres Wachstum auf einer geringeren Bewertung ausweisen, wohingegen Zalando eine deutlich größere operative Basis besitzt und das stärkere Ökosystem. Was man favorisiert, das ist dem eigenen, persönlichen Chance-Risiko-Verhältnis zuzuschreiben.

About You im 2022er-Check: So schlägt sich der Zalando-Konkurrent!

Vincent besitzt Aktien von Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Zalando und empfiehlt About You.

