ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Nordex auf 'Neutral' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Nordex nach einer Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 13,00 Euro gesenkt. Es gebe viele Gründe für die Prognosekürzungen, die allerdings hauptsächlich nicht-wiederkehrend seien, schrieb Analyst Anis Zgaya in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2022 werde jedoch zu einem viel schwierigeren Jahr als befürchtet. Er rechnet mit größeren Kursschwankungen, solange sich die Lage in der Ukraine und in China nicht bessert und geht nun vorsichtiger an die Aktie heran./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2022 / 07:37 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2022 / 07:48 / MESZ

