Baloise Swiss Property Fund mit erfreulichem Halbjahresergebnis 2021/22

«Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) ist mit einer starken Halbjahresperformance ins neue Geschäftsjahr gestartet. Durch eine Transaktion im Gesundheitsbereich konnte das Portfolio weiter diversifiziert und optimiert werden. Auch in Zukunft soll das Fondsportfolio durch gezielte Akquisitionen weiter wachsen», sagt Jean-Pierre Valenghi, Leiter Immobilien bei Baloise Asset Management AG.

Robuste Performance des Fonds im ersten Halbjahr 2021/22

Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021/22 vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 konnten die Mietzinserträge (Bruttoerträge) des BSPF auf 16.8 Mio. CHF gesteigert werden. Dies entspricht einem Plus zur Vorjahresperiode von 33.9 %. Die Mietausfallrate konnte gegenüber dem Vorjahr von 5.1 % um 35 Basispunkte auf 4.8 % gesenkt werden. Der Nettoertrag wurde in derselben Periode von 7.2 Mio. CHF auf 9.8 Mio. CHF gesteigert. Der Gesamterfolg beträgt für das erste Halbjahr 10.3 Mio. CHF.

Die Börsenkursentwicklung des Fonds war in der Berichtsperiode besser als der Gesamtmarkt. Der Kurs des BSPF hat sich von 140.00 CHF (ausserbörslicher Kurs per 30.09.2021) auf 137.00 CHF (Börsenkurs per 31.03.2022) entwickelt, was einer Performance (inkl. Ausschüttung von 3.00 CHF pro Anteil) von –0.1 % entspricht. Der BSPF übertrifft damit den SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT)*, der in derselben Periode eine Performance von –3.4 % aufwies. Das Agio des BSPF ist in diesem Zeitraum von 28.4 % auf 27.1 % gesunken.

Bessere Diversifikation durch Transaktion im Gesundheitsbereich

Per 1. Oktober 2021 hat die Fondsleitung die Wohn- und Büroliegenschaft an der Via Landriani 3 in Lugano zu einem Verkaufspreis von 8.8 Mio. CHF veräussert. Hieraus resultiert ein Reingewinn von rund 0.6 Mio. CHF, welcher als realisierter Kapitalgewinn verbucht wurde.

Per 1. Januar 2022 erfolgte der Kauf von drei Immobilien, in denen ambulante Gesundheitsdienstleistungen im Bereich Orthopädie, Sportmedizin und Physiotherapie an bester City-Lage in Basel erbracht werden. In Folge dieser Transaktion ist der Verkehrswert des BSPF-Portfolios auf 853.6 Mio. CHF angestiegen. Die gewichtete Restdauer der Geschäftsmietverträgen (WAULT) auf Portfoliostufe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 4.2 Jahre auf 7.7 Jahre. Der Kauf wurde zu drei Vierteln durch Fremdkapital und zu einem Viertel aus dem Liquiditätsbestand des BSPF finanziert. Die Fremdfinanzierungsquote wächst um 2.8 Prozentpunkte auf 22.8 %.

Der Zugang der drei Liegenschaften aus dem Gesundheitsbereich hat den dominanten Wohnanteil im Portfolio leicht reduziert. Im Gegenzug wurden die Anteile der anderen Nutzungen, insbesondere der Büronutzung, durch die Transaktion erhöht.

Erfolgreiche Börsenkotierung

Die Kotierung des BSPF an der SIX Swiss Exchange am 1. November 2021 ist erfolgreich verlaufen. Der BSPF wurde in den SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) aufgenommen.

Ausblick

Im zweiten Halbjahr steht die Optimierung des Bestandes im Fokus der Fondsleitung. Einerseits ist die Sanierung einer Liegenschaft in Ostermundigen in vollem Gange, und die Planung der Innensanierung einer Liegenschaft in La Tour-de-Peilz wird vorangetrieben. Andererseits werden die Verkäufe von Liegenschaften in Vezia und Riehen forciert. Opportunitäten für Zukäufe werden geprüft und im Interesse des Fonds bestmöglich genutzt.

---

* Der SXI Real Estate Funds Broad Total Return Index (SWIIT) ist lediglich als beispielhafter Vergleichsindex aufgeführt und dieser darf ausdrücklich nicht als Benchmark für die Wertentwicklung und Performancemessung herangezogen werden.