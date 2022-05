Call auf Alphabet: 64 Prozent Chance!

Am 26. April stellte Alphabet nachbörslich seine Bilanz für das erste Quartal 2022 vor. Der Mutterkonzern von Google erwirtschaftete im ersten Quartal 2022 einen Umsatz in Höhe von 68 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung im Jahresvergleich von 23 Prozent entspricht. Den meisten Umsatz, etwa 54,66 Milliarden Dollar, erlöste Google im Q1 durch Werbeanzeigen über die Plattform YouTube (6,87 Milliarden US-Dollar) und die Suchmaschine Google (39,62 Milliarden US-Dollar). Die Suchmaschine dominiert den globalen Markt für Internetsuche mit einem Anteil von 89 Prozent. Vorab hatten Analysten jedoch einen höheren Umsatz erwartet. Die Enttäuschung der Anleger über die jüngsten Quartalsergebnisse ließ den Aktienkurs nachbörslich um mehr als sechs Prozent fallen.

Zum Chart

Alphabet´s Kursverlauf in den letzten 6 Monaten hebt sich ganz deutlich von der Benchmark Nasdaq 100 ab. Wo der Nasdaq 100 seit Anfang Januar 2022 einen Abwärtstrend auszuformen begann, bildete der Aktienkurs von Alphabet eine Seitwärtsrange aus. Die Zahlen zum 4. Quartal 2021 am 2. Februar 2022 wurden von den Marktteilnehmern noch mit einem Kursaufschlag im Ausmaß von12 Prozent gefeiert. Ab Anfang April 2022 konnte sich das Papier jedoch nicht mehr gegen die Abverkäufe zur Wehr setzen und der Kurs ist in einen Abwärtstrend eingeschwenkt. Der Einbruch bei den Werbeeinnahmen von Snap und sein dramatischer Kurseinbruch um 46 Prozent kostete auch Alphabet einen Kursverlust in der Spitze von rund 8 Prozent. Die Marktteilnehmer rechnen offensichtlich damit, dass die Inflation zu einer Abnahme der Werbeausgaben im Internet führen könnte. Dennoch drehte der Kurs von Alphabet am vergangenen Dienstag an der Unterstützung bei 2031,86 US-Dollar wieder nach oben. Setzt der Kurs seine Abwärtsbewegung fort, tritt er in einen starken Supportbereich zwischen 2031,86 US-Dollar und 1829,65 US-Dollar ein.