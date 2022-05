Gewinnmitnahmen | China im Fokus und Salesforce, HP nach dem Closing.

👉 Hier geht's zur Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



Die Wall Street sieht nach der kräftigen Rallye der vergangenen Woche Gewinnmitnahmen. Die Meldungslage vor allem in China hellt sich zunehmend auf. Dafür fachen Europas neue Sanktionen den Ölpreise weiter an. Goldman Sachs hat ein Ziel für WTI von 125 Dollar. Gemessen an den Produktpreisen (von weiterverarbeiteten Produkten), seien Preise von um 140 Dollar denkbar. Ebenfalls im Fokus stehen die Aktien von Salesforce und HP. Beide melden Ergebnisse nach dem Closing.

_________________________________________________________________

► Opening Bell+: https://bit.ly/3AhObMs *



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell