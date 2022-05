US-Aktie - Beeindruckender Chart, sehr beeindruckender Chart

Humana Inc. - WKN: 856584 - ISIN: US4448591028 - Kurs: 458,670 $ (NYSE)

Gut, jetzt im Ernst aber weiter. Humana ist einer der größten privaten Krankenversicherer in den USA mit Schwerpunkt auf der Verwaltung von Medicare Advantage-Plänen. Das Unternehmen hat eine Nische aufgebaut, die sich auf staatlich geförderte Programme spezialisiert hat, wobei fast alle seine medizinischen Mitgliedschaften aus Medicare Advantage, Medicaid und dem Tricare-Programm des Militärs für Einzelpersonen und Gruppen stammen. Das Unternehmen ist auch führend bei eigenständigen Plänen für verschreibungspflichtige Medikamente für Senioren, die bei der traditionellen gebührenpflichtigen Medicare-Versorgung angemeldet sind. Humana bietet arbeitgeberbasierte Pläne hauptsächlich für kleine Unternehmen zusammen mit Spezialversicherungsangeboten wie Zahn-, Augen- und Lebensversicherungen an. Über die Krankenversicherung hinaus bietet das Unternehmen weitere Gesundheitsdienstleistungen an, darunter Grundversorgungsdienste, Heimdienste und Verwaltung von Apothekenleistungen.

Mittelfristig gefällt mir diese US-Aktie aus charttechnischer Sicht richtig gut. Versicherer profitieren von dem US-Zinsumfeld.

Seit November 2020 bewegt sich der Aktienkurs in einer breiten Seitwärtsrange. Seit 16 Monaten läuft der Kurs seitwärts und fliegt Warteschleifen. Bei 474 USD ist das Kursgeschehen ganz offensichtlich gedeckelt. Steigt Humana auf Wochenschlusskursbasis überzeugend über 475 USD an, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 590 und 615 USD.

Humana

