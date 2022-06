AURORA CANNABIS - Die Kapitalvernichtung beschleunigt sich

Aurora Cannabis Inc. - WKN: A2P4EC - ISIN: CA05156X8843 - Kurs: 1,570 $ (Nasdaq)

Die letzten Hype-Phase im Winter 2020/2021 liegt schon eine Weile zurück, seitdem hatten die Aktionäre bei Cannabis-Aktien und insbesondere bei Aurora Cannabis nichts mehr zu lachen. Es hat sich ein Abwärtstrend etabliert, der sich seit November nochmals deutlich beschleunigt. Ende letzter Woche folgte dann die nächste Hiobsbotschaft: Mit einer Kapitalmaßnahme will sich das Unternehmen frisches Kapital besorgen. Zum Leidwesen der Aktionäre wird der Wert der Papiere damit verwässert.

Der Kollege Oliver Baron beschreibt den Vorgang folgendermaßen: "Aurora Cannabis hat sich durch die Ausgabe sogenannter Units frisches Geld bei Anlegern besorgt, insgesamt 172,5 Mio. USD. Eine Unit (wie sie in der Regel auch bei SPACs ausgegeben werden) besteht dabei aus jeweils einer Aktie und einem Warrant (einer Art Optionsschein). Der Warrant verwandelt sich bei der Ausübung in eine weitere Aktie des Unternehmens. Die Warrants können innerhalb von 36 Monaten nach dem Closing zu einem Preis von 3,20 Dollar ausgeübt werden, wobei der Ausübungspreis unter bestimmten Bedingungen noch angepasst werden kann. Die Ausübung lohnt sich also nur, wenn der Kurs der Aktie innerhalb von drei Jahren nach der Ausgabe wieder über diese Marke zurückkehrt. Durch die Platzierung der Units werden die Anteile der bisherigen Aktionäre am Unternehmen verwässert, auch wenn die Warrants nicht ausgeübt werden sollten. Das Unternehmen hat sich frisches Geld besorgt, aber die Aktionäre haben das Nachsehen, weil sich der rechnerische Anteil ihrer Aktien am Unternehmen verringert."

Langfristig ein Chart des Grauens

Ein Blick auf den langfristigen Chart seit den Allzeithochs zeigt das Drama um die Aktie eindeutig. Seit Ende 2018, also in nur dreieinhalb Jahren, stehen hier Verluste von 99 % auf dem Kurszettel!

Keine Frage, die Zwischenrallys mit Kursexplosionen von mehreren hundert Prozent sind durchaus Hingucker, dürften jedoch lediglich den kurzfristigen Tradern Freude bereiten. Für langfristige Anleger ist die Aktie die reinste Geldvernichtung - egal, wo der letzte Einstieg erfolgte.

Wo liegen Abwärtsziele?

Die Aktie befindet sich im freien Fall und im charttechnisch luftleeren Raum. Ein mögliches Abwärtsziel könnte aus der rot gestrichelten Pullbacklinie der 2020er Tiefs im Bereich um 1 USD abgeleitet werden. Von dort aus könnte dann wieder eine der berüchtigten Rallybewegungen starten, welche die Aktie nochmals bis 2,20 - 2,28 oder 3,10 - 3,20 USD tragen könnte.

Fazit: Die Aurora-Cannabis-Aktie bleibt hochriskant. Außer für spekulative Trader, die punktuelle Bewegungen nach oben hin handeln wollen, bleibt die Aktie uninteressant. Das im Chart eingezeichnete Szenario einer baldigen Gegenbewegungen gen Norden ist reines "Wunschdenken". Ohne größeres Trendwendemuster und vor allem fundamental erfreulicher Nachrichten heißt es hier für Anleger: Finger weg!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)