onvista Mahlzeit: Beige Book lässt Dax steigen - Capri, Amazon, SFC Energy und lohnt sich bei diesen 5 „Fallen Angels“ jetzt der Einstieg?

Das Beige Book der amerikanischen Notenbank beruhigt die Anleger mal wieder. Die Aussagen der Fed zur aktuellen konjunkturellen Entwicklung in den USA haben die Anleger wieder zugreifen lassen und die Dow Jones & Co konnten ihre Verluste wieder deutlich eindämmen. Der Dax nimmt die positive Nachricht heute gerne auf und zieht ins Plus. Gegen Mittag liegt der Leitindex 0,8 Prozent im Plus.

Da sich an der Gesamtlage nichts geändert hat, kommt allerdings auch keine richtige Euphorie auf. Zudem gibt es wenige Nachrichten, die Anleger zum Zugreifen verleiten können.

In den USA haben noch einige Nachzügler ihre Qurtalszahlen veröffentlicht. Der Aktie von C3.ai hat die Bilanz für das 4. Quartal ein Minus von über 20 Prozent eingebracht. Chewy und Capri hingegen konnten von ihren Ergebniss profitieren. Lohnt es sich bei einem der beiden Werte an Bord zu gehen?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!