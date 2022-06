AMAZON - Jeder will eine haben!

Amazon.com Inc. - WKN: 906866 - ISIN: US0231351067 - Kurs: 124,790 $ (Nasdaq)

Vorbei sind die Zeiten, in denen eine Amazon-Aktie mehr als 2.500 oder gar 3.000 USD gekostet hat. Aktuell handelt die Aktie im Bereich von 125 USD. Hinter dem drastischen Kursunterschied verbirgt sich jedoch kein Drama. Bereits vor einiger Zeit hatte das Unternehmen einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 angekündigt und diesen jetzt vollzogen (weitere Infos siehe hier). Seit diesem Split wird die Aktie extrem aktiv gehandelt. Kurz nach 8:00 Uhr wurden auf Tradegate bereits über 800 Transaktionen in Amazon getätigt. Zum Vergleich, BASF schafft es als beste DAX-Aktie gerade einmal auf 110 Transaktionen. Das Interesse an Amazon ist also extrem hoch.

Die nächsten Entscheidungen stehen an!

Neben dem Aktiensplit dürfte aber auch die aktuelle Situation in der Aktie für das hohe Handelsaufkommen verantwortlich sein. Immerhin ist der Kurs in den vergangenen Tagen massiv gestiegen und erreicht nun den Widerstandsbereich ab ca. 130,75 USD. Dort stellt sich der aktuellen Erholung ein mittelfristiger Widerstand entgegen, der für ein bärisches Comeback sorgen könnte. Im ungünstigsten Fall setzt sich der mittelfristige Abwärtstrend in Richtung Jahrestief fort. Dabei könnte die Aktie erstmalig seit langem sogar wieder in den zweistelligen Preisbereich zurückfallen.

Mittelfristig wäre dieses bärische Szenario zu favorisieren. Zumindest kurzfristig sind die Bullen aber nicht gänzlich chancenlos. Die jüngste Kaufwelle war schwungvoll genug, um selbst eine kleine Korrektur zu überstehen. Letztlich müsste der Preisbereich bei 130-135 USD jedoch nachhaltig zurückerobert werden, um weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 160-170 USD freizumachen.

Amazon.com Inc.

Fazit: Mit der Nähe zum mittelfristigen Widerstandsbereich um 135 USD könnte die aktuelle Erholung in der Amazon-Aktie zunehmend ins Stocken geraten. Auch ein bärisches Comeback sollte jetzt eingeplant werden. Kurzfristig neue Hochs sind damit zwar nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber erst wenn es nachhaltig über ca. 135/140 USD hinausgeht, steigen auch die Chancen für ein mittelfristiges Comeback.

Drei Musterdepots, 12 Experten, innovative Widgets: Mehr Technologie und Inhalte als je zuvor in Guidants PROmax. Jetzt abonnieren!

Nutzerumfrage 2022: Helfen Sie uns, uns zu verbessern Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen.

Mit Ihrer Hilfe möchten wir Guidants noch besser machen. Daher laden wir Sie herzlichst zu unserer Nutzerumfrage ein. Mit Ihrer Teilnahme können Sie dafür sorgen, dass wir noch nutzerfreundlicher, intuitiver und praktischer werden. Ihre Angaben bleiben natürlich anonym. Wir danken Ihnen im Voraus fürs Mitmachen. Als weiteres Goodie verlosen wir unter allen Teilnehmenden insgesamt 25 x ein 3-Monatsabo für einen Premium-Service Ihrer Wahl. Wir freuen uns auf Ihr Feedback! Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)