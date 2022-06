Opening Bell: Welches Problem darf ich heute servieren? Target und Union Pacific warnen....

Welches Problem hätten Sie gerne? Target und Union Pacific leiden unter schrumpfenden Margen. Gleichzeitig hebt Goldman Sachs die Ölpreisprognosen für das dritte und vierte Quartal an. Auch bei JP Morgan erwarten die Strategen weiter steigende Energiepreise.

Dass an diesem Donnerstag die EZB tagt, mit den US Verbraucherpreisen am Freitag vor dem US Handelsstart, bremst die Wall Street ebenfalls aus.