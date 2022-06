DGAP-News: Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS (deutsch)

Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS

^ Emittent / Herausgeber: Elop AS / Schlagwort(e): Verkauf Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS 08.06.2022 / 10:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Elop AS unterzeichnet die endgültige Vereinbarung über den Verkauf seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS 8. Juni 2022; Oslo - Der norwegische Technologiekonzern Elop AS, der sich auf innovative technologische Lösungen für die Inspektion großer Betoninfrastrukturen konzentriert, hat den endgültigen Verkauf der Aktien an seiner Tochtergesellschaft Simplifai AS an die Simplifai Invest AS abgeschlossen. Die Transaktion bewertet Simplifai mit einem Unternehmenswert von rund 13,8 Mio. Euro (140 Mio. NOK). "Diese Transaktion sichert ELOP AS eine starke finanzielle Position und die Möglichkeit, eine Reihe von Chancen zu nutzen", sagt Elop-Vorstandsmitglied Kristian Lundkvist, der Elop bei der Transaktion vertreten hat. AUSWIRKUNGEN DER TRANSAKTION Der Kaufpreis für 100 Prozent der ausstehenden Aktien von Simplifai basiert auf einem Unternehmenswert von rund 13,8 Mio. Euro (140 Mio. NOK) ohne Schulden und Barmittel. In diesem Zusammenhang hat die KWC AS hat eine unabhängige Bewertung von Simplifai vorgenommen und ist zu dem Schluss gekommen, dass der Kaufpreis einen vollständigen und fairen Fremdvergleichspreis darstellt. Der Käufer (Simplifai Invest AS) zahlt bei Abschluss einen anfänglichen Barbetrag in Höhe von rund 8,9 Mio. Euro (90 Mio. NOK) abzüglich der Nettoverschuldung und zuzüglich oder abzüglich der Abweichung vom normalisierten Betriebskapital zum Zeitpunkt des Abschlusses. Darüber hinaus wird der Verkäufer bei Abschluss eine nachrangige, unbesicherte Verkäuferanleihe in Höhe von rund 4,9 Mio. Euro (50 Mio. NOK) ausgeben, die vom Käufer spätestens 30 Monate nach Abschluss zu begleichen ist. "Der Vorstand ist der Ansicht, dass es nicht im besten Interesse der Aktionäre wäre, zwei Entwicklungsunternehmen - Elop Technology und Simplifai - weiter zu finanzieren, zumal die meisten Kostensynergien bereits ausgeschöpft sind. Der Vorstand hat daher den Prozess der Suche nach einem Käufer für Simplifai eingeleitet und Øivind Horpestad mit der Leitung dieses Prozesses beauftragt. Der Vorstand hat zahlreiche Möglichkeiten geprüft, wobei der betreffende Käufer das beste Angebot vorgelegt hat. Der monatliche Cash-Burn von Simplifai war natürlich Teil der Gleichung", sagt Lundkvist. Nach Abschluss der Transaktion, die für den 30. Juni 2022 erwartet wird, wird Elop voraussichtlich über liquide Mittel in Höhe von etwa 14,8 Mio. Euro (150 Mio. NOK) verfügen. Hinzu kommen weitere etwa 4,9. Mio. Euro (50 Mio. NOK) an Barmitteln, die durch die Zahlung des Schuldscheins des Verkäufers spätestens 30 Monate nach Abschluss der Transaktion fällig werden. "Nach Abschluss der Transaktion wird Elop über eine solide Bilanz und Cash-Position verfügen. Wir können die gegenwärtigen Marktturbulenzen nutzen, um attraktive M&A-Möglichkeiten auszuschöpfen", sagt Lundkvist. ÜBERGANGSZEIT Damit Elop und Simplifai während einer Übergangszeit ungestört weiterarbeiten können, haben sich die Parteien auf eine Dienstleistungsvereinbarung für einen Zeitraum von sechs Monaten unmittelbar vor dem Abschlussdatum geeinigt. Unterstützungsfunktionen und Büros werden ebenfalls bis Ende 2022 bzw. bis zum Ende der laufenden Mietverträge im Jahr 2023 gemeinsam genutzt. EINLADUNG ZUM WEBINAR Am 10. Juni lädt Elop um 10:30 Uhr MEZ zu einem Online-Webinar zum Markt- und Geschäftslagebericht, einschließlich eines Ausblicks und Informationen über die Simplifai-Transaktion, ein. Die Aufzeichnung der Präsentation wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein. Um an dieser Veranstaltung teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte hier: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_eLDSvEn3Tiiyn9K_AcNX_g Kontaktinformationen: Für Medien: - Stian Thorsrud, Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing, Tel.: +47 993 00 003 - Øivind Horpestad, CEO and Executive Chairman, Tel: +47 910 00 626 Für Investoren - Kim Boman, Finanzvorstand, Tel.: +47 959 63 912 Über Elop AS Elop ist ein norwegisches Technologieunternehmen, das Tools und digitale Lösungen zur Inspektion, Überwachung und Verwaltung von Infrastrukturen weltweit anbietet. Mit datengesteuerten und KI-basierten Lösungen für die Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen will Elop den Eigentümern von Anlagen Lösungen bieten, die die Sicherheit verbessern, die Lebensdauer der Anlagen verlängern, die Gesamtlebenszykluskosten minimieren und den ökologischen Fußabdruck verringern. Der Hauptsitz von Elop befindet sich in Norwegen. - Ende - Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/ Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: Joachim Althof Mobil: +49 (0)152 0205 1413 E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de 