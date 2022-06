SGL Carbon: Prognose angehoben

SGL Carbon rechnet für das laufende Geschäftsjahr nun mit einem Umsatz von 1,1 Mrd. Euro, zuvor waren es 1,007 Milliarden. Das bereinigte Ebit soll von bisher 50-70 Mio. auf 70-90 Mio. Euro zulegen, auch gelingt es die gestiegenen Kosten auf Kunden umzulegen.

Ein kurzer Blick auf das Chartbild zeigt eine große Bodenbildungsphase in Form eines Doppelbodens im Bereich von 4,60 Euro in diesem Jahr, dem war ein längerer Abwärtstrend vorausgegangen. Die erneut deutlichen Zugewinne der Aktie drückte das Papier direkt an den 200-Tage-Durchschnitt und einen dort verlaufenden Horizontalwiderstand um 7,20 Euro aufwärts.

Schaltstelle EMA 200

Das weiterhin große Kaufinteresse könnte schon bald merklichen Gewinnmitnahmen weichen, Abschläge auf 6,78 und darunter sogar die Aktivierungsmarke des Doppelbodens um 6,00 Euro kämen nicht überraschend. Für ein neuerliches Long-Investment muss aber erst der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 7,13 Euro überwunden werden, nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial an 7,96 und darüber an 9,57 Euro für die SGL Carbon-Aktie ableiten. Zweifel an einer nachhaltigen Kursrallye würden dagegen unterhalb von 6,00 Euro und dem knapp darunter verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt aufkommen, Rücksetzer auf die aktuellen Jahrestiefs um 4,59 Euro kämen dann nicht überraschend.