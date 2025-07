AKTIE IM FOKUS: BASF schwächeln - UBS: Anleger besonders klar 'short'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von BASF haben am Montag gegen den positiven Dax-Trend wieder etwas geschwächelt. Im Falle guter Nachrichten mit dem Quartalsbericht in gut drei Wochen könnten die Aktien aber laut einem Kommentar der UBS positiv reagieren. Denn eigenen Erhebungen der Schweizer zufolge sind BASF-Papiere im Chemiesektor diejenigen, bei denen Investoren am stärksten "short" positioniert sind - also auf fallende Aktienkurse setzten. Dahinter folgten die Anteilscheine von Wacker Chemie .

UBS-Analyst Geoff Haire ermittelte einen "Crowding Score", mit dem berechnet wird, wie stark Investoren bei einzelnen Aktien im Chemiesektor auf fallende Kurse setzen. Diese Rangliste basiere auf Daten von Investmentbanken, Zahlen zu Wertpapierleihegeschäften, auf Berichten der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) sowie auf Zahlen aus dem Eigenhandel der UBS.

Bezogen auf die Gesamtzahl aller frei handelbaren Aktien von BASF belaufe sich der Short-Anteil auf 0,9 Prozent, schrieb Analyst Geoff Haire von UBS. Das entspreche dem knapp Zweieinhalbfachen eines durchschnittlichen täglichen Börsenumsatzes.

Investoren, die hingegen auf steigende Kurse setzen (Long Only), legten den Fokus vor allem auf die zu erwartende Kursreaktion in Relation zum Ausmaß, in dem BASF Ende Juli womöglich die Jahresprognose für 2025 senkt, so Haire.

Nach dem Kurseinbruch von Mitte März bis Anfang April hatten die Aktien bei 37,40 Euro ein Tief ausgelotet. Von diesem erholten sie sich etwas und pendeln seit Wochen in einer von etwa 41 bis knapp 44 Euro reichenden Spanne. Am Montag traten sie mit 41,65 Euro auf der Stelle./bek/ag/stk