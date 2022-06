ITM POWER - Wasserstoffaktie geht einmal mehr baden

ITM Power PLC - WKN: A0B57L - ISIN: GB00B0130H42 - Kurs: 2,920 € (L&S)

Der Elektrolyseur- und Wasserstoffspezialist ITM Power hat heute vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bekannt gegeben. Und wie mit Blick auf die Historie schon fast zu befürchten war, fiel der Bericht einmal mehr enttäuschend aus.

Umsatzverschiebung ins Jahr 2023

Gerade einmal 5,5 Mio. GBP an Umsatz gelang es im Ende April geendeten Geschäftsjahr einzufahren. 2021 hatte der Umsatz bei 4,3 Mio. GBP gelegen. Zum Vergleich: Analysten waren von einem Umsatz von 12,2 Mio. GBP ausgegangen. Das ITM-Management hat also nicht einmal die Hälfte der Markterwartung an Umsatz geliefert. Als Hauptgrund wird eine Umsatzverschiebung aus dem Joint Venture mit Linde zum Bau einer Elektrolyseurfabrik in Leuna von rund 11 Mio. GBP ins Jahr 2023 angegeben. ITM ist derzeit an der Börse mit 1,57 Mrd. GBP bewertet.

Verlust und Cashburn schossen regelrecht in die Höhe. Das bereinigte EBITDA belief sich auf -36,5 Mio. GBP nach -21,4 Mio. GBP in der Vorjahresperiode. Der Cashburn stieg von 37,7 auf 52,0 Mio. GBP. Ende April betrugen die Cashreserven 364 Mio. GBP.

Wie so oft richtet sich der Blick aber nach vorne. Erfreulich ist der Auftragsbestand von derzeit 755 MW mit Stand erster Juni 2022. Dies bedeutet einen Anstieg von 53 % gegenüber dem Januar 2022 und 160 % gegenüber dem Vorjahr. Am 8. August wird ITM Power den endgültigen Geschäftsbericht vorlegen.

Aktie weiter sehr teuer

Gemessen an der Marktschätzung für 2022, die sich auf 12,2 Mio. GBP belief, ist die ITM-Aktie mit einem KUV von 127 bewertet. Effektiv lautet dieses auf Basis der vorläufigen Ergebnisse 2022 nun sogar 282. Im neuen Geschäftsjahr 2022/23 gehen Analysten derzeit von einem Umsatzsprung in Richtung 57 Mio. GBP aus. Das KUV würde dann auf 27 sinken, was immer noch ein hoher Wert ist. Auch wäre das nur der Fall, wenn die Aktie monatelang stagnieren würde. Gewinne sind bei ITM Power auf Sicht mehrerer Jahre nicht zu erwarten. Das Geschäft frisst zudem Unsummen an Kapital. Weitere Kapitalerhöhungen sollten somit eingeplant werden.

Diese Kurszone ist enorm wichtig!

Aus charttechnischer Sicht drehte die Aktie im bisherigen Jahrestief in einer mittel- bis langfristig enorm wichtigen Supportzone zwischen 2,50 und 2,45 EUR nach oben. Diese könnte die Aktie in den kommenden Tagen und Wochen erneut ansteuern. Solange sie verteidigt wird, bewahren sich die Bullen noch Restchancen. Darunter gehen die Schleusen dagegen weit auf.

Auf der Oberseite muss die Aktie den Abwärtstrend seit dem Hoch 2021 aufknacken. Zudem dient das Hoch bei 5,25 EUR als Widerstand. Oberhalb dieser beiden Chartelemente wäre die Etablierung eines neuen Aufwärtstrend möglich.

Fazit: ITM Power ist eine hochriskante Aktie im Wasserstoff-Bereich. Der operative Kapitalbedarf ist enorm und wird auch in den kommenden Jahren nicht abreißen. Die Bewertung des Titels ist weiter hoch. Kursabgaben in Richtung 2,50 bis 2,45 EUR sollten nicht überraschen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mio. GBP 4,28 12,24 57,21 Ergebnis je Aktie in GBP -0,06 -0,06 -0,06 Gewinnwachstum 0,00 % 0,00 % KGV - - - KUV 362,1 126,6 27,1 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

ITM-Power-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)