Formycon mit mehr als 5 Prozent Plus an SDax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Formycon haben sich am Donnerstag mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 30,50 Euro an die SDax-Spitze gesetzt. Sie überwanden damit zunächst auch die Charthürde bei 30 Euro. Im bisherigen Jahresverlauf beträgt das Minus aber immer noch knapp 43 Prozent, womit der Pharmahersteller zu den größten Verlierern im deutschen Nebenwerte-Index zählt.

Formycon schloss die Patientenrekrutierung für die klinische Entwicklung des Biosimilar-Kandidaten FYB206 erfolgreich ab. Das Nachahmer-Medikament für die Krebsarznei Keytruda des US-Pharmakonzerns Merck & Co, deren Patentschutz 2028 auslaufe, sei ein sehr aussichtsreicher Produktkandidat für Formycon, kommentierte Analyst Alistair Campbell von der kanadischen Bank RBC.

Die nun mit allen Patienten gefüllte Daheim-Pharmakokinetik-Studie sei entscheidend für eine Zulassung. Campbell beließ seine Einstufung für die Aktie auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro. Zu letzterem trägt FYB206 mit einem zugeschriebenen Wert von 19 Euro je Aktie erheblich bei./gl/zb