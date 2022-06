NVIDIA - Eine zähe Angelegenheit

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 186,480 $ (Nasdaq)

Die Nvidia-Aktie markierte am 12. Mai 2022 ein Tief bei 155,67 USD. Anschließend setzte eine Bodenbildung ein. Die Aktie bildete einen Doppelboden aus, den sie am 27. Mai 2022 mit dem Ausbruch über 183,71 USD vollendete.

Seit diesem Ausbruch läuft die Aktie trotz eines zwischenzeitlichen Anstiegs auf 196,19 USD seitwärts. Diese Bewegung hat aktuell einen eher bärischen Charakter. Denn sie lässt sich als potenzielle SKS einordnen. Die Nackenlinie liegt bei 182,24 USD und damit leicht unter der Nackenlinie des Doppelbodens.

Wie könnte es weitergehen?

Solange die SKS nicht vollendet ist, haben die Bullen gewisse Vorteile. Ein Anstieg in Richtung 206,50-208,88 USD ist möglich. Sollte der Wert diesen Widerstandsbereich durchbrechen, dann wäre sogar ein Anstieg in Richtung des Abwärtstrends seit dem Allzeithoch bei aktuell 261,05 USD möglich.

Sollte die Aktie aber per Stundenschlusskurs unter 182,24 USD abfallen und damit die SKS vollenden, wäre die Erholung der letzten Tage beendet. In diesem Fall wäre mit einem Rückfall in Richtung 155,67 oder sogar 125,30 USD zu rechnen.

Fazit: Es läuft seit dem Ausbruch aus dem Doppelboden nicht rund. Aber noch haben die Bullen die besseren Karten.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)