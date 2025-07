Bayer im schwachen Markt gefragt

Eine neue Medikamentenzulassung in den USA hat den Aktien von Bayer am Montag in einem schwachen Gesamtmarkt Auftrieb gegeben. In der Spitze stiegen die Papiere des Pharma- und Agrarchemiekonzerns um rund ein Prozent, am Nachmittag legten sie noch um 0,7 Prozent zu und gehörten zu den wenigen Dax-Werten im Plus. Seit Jahresbeginn hat sich Bayer mittlerweile um mehr als 42 Prozent erholt.

Der Konzern darf das Medikament Finerenon in den USA nun auch gegen eine bestimmte Form der Herzinsuffizienz vermarkten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte das Mittel mit dem Markennamen Kerendia für ein konkretes Krankheitsbild zugelassen. Entsprechende Anträge auf eine Zulassung in anderen wichtigen Märkten wie der EU, China und Japan laufen noch. Das Medikament gilt als einer der Hoffnungsträger für Bayers Pharmageschäft.