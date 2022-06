SHOPIFY - Kommt es hier zu einem Kaufsignal?

Shopify Inc. - WKN: A14TJP - ISIN: CA82509L1076 - Kurs: 391,470 $ (NYSE)

Die Shopify-Aktie markierte am 19. November 2021 nach einer langen und oft sehr steilen Rally ihr aktuelles Allzeithoch bei 1.762,92 USD. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer starken Korrektur.

Dabei setzte sie am 12. Mai 2021 mit einem Tief bei 308,06 USD am langfristigen log. 38,2 % Retracement bei 309,07 USD auf. Seit diesem Tief versucht die Aktie einen Boden auszubilden. Aktuell lässt sich dieser Bodenbildungsversuch als Doppelboden beschreiben. Die Nackenlinie liegt bei 413,70 USD. In den letzten beiden Handelstagen näherte sich der Wert dieser Marke an, allerdings ist noch ein wenig Abstand vorhanden.

Kaufsignal möglich

Gelingt der Shopify-Aktie ein stabiler Ausbruch über den Widerstandsbereich 413,70 USD, dann ergäbe sich ein Signal für eine größere Erholung. Das rechnerische Ziel würde bei 555,57 USD liegen. Auch ein Anstieg an das log. 38,2 % Retracement der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch wäre möglich. Dieses Retracement liegt bei 599,84 USD.

Sollte der Wert aber diesen Bodenbildungsversuch abbrechen und unter 308,06 USD abfallen, dann wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung seit dem Allzeithoch zu rechnen. Die nächsten wichtigen Unterstützungen würden dann im Bereich um 180,50-175,11 USD und bei 105,41 USD liegen.

Fazit: In der Shopify-Aktie gibt es die Chance auf eine größere Gegenbewegung. Das Startsignal für diese Erholung fehlt aber noch.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)