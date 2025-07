AKTIE IM FOKUS: Nvidia winkt neuerlicher Rekord - Wieder KI-Chips für China

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Den Aktien des wertvollsten Unternehmens der Welt winkt am Dienstag ein neuerlicher Rekord. Die Papiere des Chipherstellers Nvidia kletterten auf der deutschen Handelsplattform Tradegate nämlich auf fast 146 Euro. Dies entspricht einem frischen Höchststand von nahezu 170,50 US-Dollar. Damit würde sich Nvidia weiter von der jüngst geknackten Marke eines Börsenwertes von mehr als 4 Billionen Dollar absetzen.

Nach monatelangen Exportbeschränkungen darf Nvidia seine für China konzipierten KI-Chips wieder in der Volksrepublik verkaufen. "Ich kündige an, dass uns die US-Regierung Genehmigungen erteilt hat, Lizenzen für die Auslieferung von H20 zu beantragen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang vor chinesischen Journalisten. Nvidia werde also wieder anfangen, H20-Chips auf dem chinesischen Markt zu verkaufen, erklärte er.

Die Entscheidung folgt auf eine Einigung im andauernden Handelsstreit zwischen China und den USA, gegenseitige Beschränkungen zu mindern. Der genaue Inhalt der Vereinbarung ist weiterhin unbekannt.

Nvidia-Aktien liegen nach einem zwischenzeitlichen Einbruch im April auf Jahressicht wieder mit 22 Prozent im Plus. Damals hatte US-Präsident Trump mit seinem Zollgewitter zwischenzeitlich für eine heftige Korrektur gesorgt./ag/mis/stk