Adobe: Chance von 71,96 Prozent p.a.!

Adobe, bekannt durch Software wie Photoshop oder dem Softwareuniversum rund um die Erstellung und Verwaltung von PDFs (Acrobat), entwickelt sein Auftreten am Markt kontinuierlich weiter. Ausgehend vom bekannten Grafik Tool Photoshop erweitert und ergänzt Adobe das Angebot um die so genannte Creative Cloud. Diese Cloud-Lösung bietet dem Kunden eine Sammlung von über 20 Desktop- und mobilen Diensten an, um Fotos zu bearbeiten, Objekte zu designen, mit Videos zu arbeiten und Weblösungen zu erstellen. Adobe öffnet am kommenden Donnerstag, den 16. Juni nach Handelsschluss seine Bücher zum 2. Quartal 2022. Schon bei den Zahlen zum 1. Quartal gab es bei den Marktteilnehmer die Sorge vor steigenden Zinsen und den negativen Auswirkungen auf den aktuellen Kurs.

Seit Donnerstag letzter Woche befinden sich die Aktienkurse im freien Fall. Auch wenn Adobe mit hervorragenden Fundamentaldaten glänzt, sind die Marktteilnehmer nicht mehr bereit, ein erwartetes KGV 2021/2022 höher als 37 zu tolerieren. Der Umsatz ist seit dem Geschäftsjahr 2014/15 zwar um durchschnittlich 22 Prozent gestiegen, auch der adjustierte Vorsteuergewinn konnte sogar um 42 Prozent pro Jahr zulegen, dennoch sorgt die aktuelle Teuerung für eine geänderte Allokation der Kundengelder. Die Marktteilnehmer gehen weiter von sinkendem Wachstum bei den Growth-Werten aus. Bei Adobe preisen die Aktionäre bis 2024 immer noch 49 Prozent Gewinnwachstum ein. Die multiplen Krisen, wie der Krieg in der Ukraine und der Weg in die Stagflation, sollte dieses Wachstum jedoch nach unten drücken. Der Inline-Optionsschein trägt dieser Lage Rechnung, indem die untere Knockout-Schwelle bei 200 USD angesetzt ist. Aktuell notiert das Papier mit 374,87 USD über der Hälfte des Inline-Bereichs bei 350 USD.