Dow Inc.: Jetzt oder nie!

Sollte der Bereich um das 38,2 % Fibonacci-Retracement bei derzeit 59,45 US-Dollar für eine Trendwende nicht genutzt werden, müssten weitere Abschläge zunächst in den Bereich von 56,00 und darunter an die Tiefstände aus November letzten Jahres bei 52,07 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Deutlich mehr Sorgenfalten würde dagegen ein Bruch den Novembertiefs bereiten, hierdurch würde nämlich das Doppelhoch um 71,38 US-Dollar aktiviert und mittelfristige Verluste auf 45,93 und darunter sogar 40,30 US-Dollar hervorrufen. Aber selbst beim ersten Szenario ließe sich über entsprechende Zertifikate eine ansehnliche Rendite erwirtschaften.

Bis Sommer letzten Jahres konnte Dow überdurchschnittlich von der Gunst der Anleger profitieren und sogar frische Rekordstände im Bereich von 71,38 US-Dollar markieren. Nach einer anschließenden Konsolidierung zurück auf 52,07 US-Dollar bis Ende letzten Jahres drehte der Wind wieder, Dow konnte erneut an seine 2021‘er Hochs zulegen. Die Hoffnungen auf einen nachhaltigen Ausbruch haben sich jedoch mit den jüngsten Kursverlusten zerstreut, aktuell notiert die Aktie auf dem letzten möglichen Trendwendepunkt um das 38,2 % Fibonacci-Retracement. Sollte an dieser Stelle keine unmittelbare Kehrtwende gelingen, könnte ein durchaus als großes Doppeltop zu wertende Konstrukt aktiviert werden. Bei einer erfolgreichen Aktivierung würden mittelfristige Weichen für einen Absprung gestellt werden!

Fazit

Ein Bruch von 59,45 US-Dollar würde beschriebene Abwärtsrisiken in Einrichtung 56,00 und darunter 52,07 US-Dollar merklich steigern. Hierauf könnte man anschließend ein Short-Investment über entsprechende Papiere eingehen und von der weiteren Talfahrt der Dow-Aktie profitieren. Eine Verlustbegrenzung sollte allerdings den 50-Wochen-Durchschnitt gemessen am Basiswert bei derzeit 61,53 US-Dollar nicht überschreiten, da häufig nach derart großen Kursverlusten kurzfristige Gegenbewegungen sehr häufig vorkommen. Vorrangig sollten sich nur sehr erfahrene Händler an diese Idee trauen.