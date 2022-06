NETFLIX - Abverkauf geht weiter

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 172,023 $ (Nasdaq)

Die Netflix-Aktie markierte am 17. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 700,99 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Mein Kollege Bastian Galuschka hat in seinem Artikel „NETFLIX - Crash! Boom! Bang! Doch ist das alles wirklich neu?“ einen Vergleich der bisherigen großen Korrekturbewegungen in der Netflix-Aktie angestellt. Mit dem Tief bei 162,71 USD fiel die Aktie um fast 77 % seit dem Hoch.

In den letzten Wochen erholte sich der Wert auf 207,38 USD. Aber am Donnerstag durchbrach er seinen kurzfristigen Aufwärtstrend. Seitdem herrscht wieder Verkaufsdruck. Zum Jahrestief fehlt nicht mehr viel. Und der langfristige Aufwärtstrend liegt heute bei 151,33 USD, also nur wenig unter dem Jahrestief.

Kurzfristig noch abwärts?

Die Netflix-Aktie befindet sich in einer ganz entscheidenden Phase. Die Korrektur seit dem Allzeithoch ist so groß wie die anderen großen Korrekturen. Die Aktie notiert zudem nahe am langfristigen Aufwärtstrend. Hier kann und muss sich die Aktie stabilisieren und zu einer größeren Gegenbewegung ansetzen. Ein erstes Ziel läge bei 231,26 USD.

Fällt die Aktie stabil unter den langfristigen Aufwärtstrend, dann sind die knapp 80 % Kursverlust der letzten Monate vermutlich noch lange nicht das Ende. In diesem Fall müsste man wohl mit einem weiteren monatelangen Abverkauf in Richtung 42,73 USD, dem log. 61,8 % Retracement der Rally ab September 2012 rechnen.

Fazit: In schwieriger charttechnischer Lage gab es am Donnerstag ein neues kurzfristiges Verkaufssignal, das voll durchschlägt. Die Netflix-Aktie befindet sich übergeordnet in einer richtungsweisenden Phase. In den nächsten Tagen und Wochen kann sich die Kursbewegung für mehrere Monate entscheiden.

